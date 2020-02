Las bocinas de panadero, los anticuchos en la Arequipa, los vendedores de viseras de cartón. Los arcos de madera, la cancha de pasto seco y los shorts player pegaditos, tipo hot pants. Los clásicos con la infinita Barra que llenaba Oriente y las visitas del hincha aliancista Ultrasiete, precisamente sobre el techo de la Barra Oriente. Cubillas, Sotil y Velásquez en Alianza. Cuéllar, Chale y Panadero Díaz en la 'U'. Así era el fútbol peruano a finales de los años 70, época de tripletes en el viejo Estadio Nacional, de clasificaciones a Mundiales y chimpunes negros, un solo color.

En 1977, GianMarco pisó por primera vez esa cancha, vio cómo era todo eso y lo marcó a fuego.

Cuarenta y tres años después, GianMarco vuelve a subir por las escalinatas del Nacional en Occidente para contar por primera vez cómo se hizo hincha de Universitario de Deportes. Su vínculo tuvo un breve paréntesis, cuando decidió no hablar de fútbol, pero en los hinchas el corazón late o no. No se descansa. En todo este tiempo, el cantautor peruano más aplaudido en Latinoamérica (1) siempre se mantuvo cerca del club: algunas veces fue al Monumental con su hijo Fabián a inicios del 2000 -con su camiseta umbro granate LG-, alguna vez participó de partidos a beneficio entre ex futbolistas y figuras de la TV y hace muy poco, el 2019, visitó Campo Mar U para reunirse con quien es uno de sus grandes ídolos de la infancia.

Fue el 17 de mayo del 2019.

-Me acuerdo, claro, dice GianMarco ahora, mientras termina de grabar un video promocional previo al concierto por los 30 años de carrera, el próximo 15 de agosto. Precisamente en el Estadio Nacional.

Junio del 2012. GianMarco y Mauro Cantoro en un partido de exhibición. FOTO: Félix Ingaruca.

En las malas se debe ser más hincha. Entonces llegó muy temprano a Campo Mar U, cerca de las 9 de la mañana, acompañado por su productora y su chofer, y recorrió cada paso del caminito de tierra que da a las canchas de entrenamiento con la alegría del nuevo refuerzo que acaba de llegar.

Lo saludó Nicolás Córdova, con quien coincidió rápido pues ambos conocen Chile y le tienen mucho cariño. Abrazó GianMarco a don Héctor Chumpitaz, el Gran Capitán, a quién le pidió salir a su lado en la foto grupal. Y se le acercó Aldo Corzo, el capitán del plantel, para regalarle el nuevo modelo de camiseta Marathon en homenaje a Teodoro Fernández, Lolo, en el mes que lo celebra.

Luego se sentó frente al grupo y por 15 minutos recorrió su pasado de calichín, su cariño por el Lolo Fernández de Breña, los recuerdos de su viejo hincha de Municipal y renovó junto con los jugadores ese viejo compromiso que baja de la tribuna de que “la camiseta crema se tiene que sudar”.

Hasta hoy, que cuenta en Somos lo que siente él por esa camiseta.

Estabas distanciado del fútbol. ¿Por qué volviste a vincularte con la 'U'?

Lo estaba. Me acuerdo que el año pasado puse un tuit que decía: “Universitario, te debo una canción”. Escribí que la haría ese año -2019- pero la gente creyó que eso significaba mañana y me escribían todos los días para decirme: “Gian Marco, ya pues, para cuándo” (risas). Una locura.

Querido @Universitario

te debo hace años una canción...

prometo escribirla este 2019🎸🎶

🙏🏼⚽️✨ — Gian Marco (@gianmarcomusica) February 3, 2019

¿Cómo te hiciste hincha de Universitario?

Mi relación con la 'U' empieza en el lugar en el que estamos: el Estadio Nacional. Mi padre era hincha del Muni y me llevó por primera vez al estadio en 1977. Tenía 7 años. Nunca había venido al estadio y tú sabes que para cualquier niño, esa es la cumbre máxima de tu vida.

Es una graduación, claro.

Sí, claro que sí. ¡Eso es lo que es! Me acuerdo llegar caminando con mi viejo por la callecita por la que todos vienen desde la Arequipa, subir las escaleras y ver el campo verde, los ricos panchos, las bocinas. Entonces entro al estadio y le pido a mi viejo que me compre una caja de Lentejitas D’onofrio, me acuerdo. ¡Yo con eso quería hacer barra!

¿Ibas a ver a Muni y lo tenías planeado entonces?

Mi viejo no era de ponerse el polo del equipo. Pero yo sí. Entonces estábamos en el estadio y veo en la tribuna de enfrente una tela gigante de extremo a extremo que decía “U-ni-ver-si-ta-rio-de-De-por-tes”. Oriente reventaba de gente. No sé si te acuerdas pero en esa época los equipos salían del túnel que había en la tribuna sur. Yo estaba viendo a la barra del Muni en sur y oriente, eran unas 15 personas, quizá más, literal... haciendo bulla con su campana de basurero clásica y con pica pica. Muy emotivo. Pero entonces salió la 'U'... y esa vaina se puso blanca de papel, contómetros, y la bocina clásica taranrarán taranrarán... (se toma el rostro) Encima, alguien gritó para que cante toda la tribuna: “U-ni-ver-si-ta-rio-del-Pe-rú-ra-ra-ra”... Me quedé maravillado mirando eso... Me acuerdo de las medias negras de Universitario, los chimpunes Olimpia, creo que Ballesteros era el arquero... ¡Qué es esto!, me decía. Esa tarde ganó la 'U' y cuando salíamos del estadio le dije a mi papá: toma tu camiseta, yo quiero ponerme esa de la 'U' (risas). Me la compró y nos fuimos. Así me hice hincha entonces.

¿Es verdad que querías ser jugador de fútbol?

Claro. Yo en el colegio jugaba al fútbol un montón y a los 11 años llego a la 'U'. Tomaba mi moradito hasta Alfonso Ugarte y caminaba por ese museo raro que para bajar hacia el Lolo, donde se ven unas Cabezas Clavas. Olía el pasto, quería ser futbolista: hubiera soñado jugar al fútbol.

Queridos hinchas de la U....

Canción terminada!

Misión cumplida!!

Pronto la comparto con ustedes!

Abrazos para todos!! — Gian Marco (@gianmarcomusica) December 27, 2019

¿Por qué quisiste componerle una canción a la 'U'?

Luego de todo eso, mi amor por Universitario se convierte en esto que todos tenemos en nuestro país con nuestro equipo: amor, no fanatismo extremo. Y ojo, es un regalo de parte mía. A mí la 'U' no me ha llamado, no me ha pagado, ni nada. Yo sentía que debía darle a mi equipo todo lo que me dio cuando era niño. Por eso empieza: “Recuerdo que cuando chico con mi viejo iba a la cancha...”. Hacer una canción es un peligro.

¿Por qué?

Primero, porque no sabes si les va a gustar. Luego, porque es una canción a tu equipo de fútbol. ¿Qué ritmo usar? No sé, creo que todo el mundo creía que iba a hacer una balada, ¿no? (risas) Entonces dije: "Voy a hacer una canción que despierte nuestro sentido de peruanidad. Es un equipo de Lima, pero querido a nivel nacional. Pensé en una marinera, una mezcla con vals y de pronto salió esto. Te voy a decir algo: la canción la compuse en dos horas. Desde que escribí el tuit, me puse a revisar videos en YouTube de Universitario. Volví a ver el golazo de Roberto Martínez en 1995, la época de Chemo, vi a nuestro Lolo Fernández, que también está mencionado en la canción. Con toda esa recuperación de mi memoria, me senté a escribir.

¿Por qué no pudiste estar en La Noche Crema? Fue muy emotiva la presentación.

Tenía compromisos de trabajo y como comprenderás, no iba a pedirle al club que me traiga. Yo sé cómo está la situación. Ahora, mi sueño es estar en el camerino un día, yo se la quiero cantar en el vestuario a los jugadores y que salgan con unos huevotes así (sic). Eso se lo he pedido a Jean (Ferrari), un amigo de años muy querido. Ojalá se pueda dar. Lo otro es que con el paso del tiempo la gente la cante en el estadio, escuchar el coro... así quiero escucharlo. Se va a la mierda todo cuando eso pase. Se me paran los pelos.

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN 🡫🡫🡫