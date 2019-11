La última semana fue de grandes noticias para Sony, pues se confirmó que la PlayStation 4 (PS4) se había convertido en la segunda consola de sobremesa más vendida de la historia. El dispositivo de videojuegos le arrebató el segundo lugar a su antecesora, la primera PlayStation, que ostentaba dicho lugar desde hace varios años.

Lo anterior obviamente también convierte a la PlayStation 4 en la consola más exitosa de su generación, sitial que ha mantenido de forma sostenida desde su lanzamiento. En 2017 se estimaba que Sony lideraba el mercado de consolas de videojuegos con una cuota del 57%, siendo PlayStation el negocio más rentable de la compañía. En los tiempos recientes solo Nintendo Switch ha logrado ganarle algo de terreno, aunque esto se debe sobre todo a que PS 4 se encuentra al final de su ciclo de vida comercial frente a un equipo más reciente.

Una vez señalado lo anterior, se puede enumerar una serie de elementos que han influido en la buena recepción del equipo, algo que aquí intentaremos hacer.

Precio de lanzamiento y competencia

Teniendo en cuenta el enfoque de la consola y el público objetivo al que se dirigía, la gran rival de PlayStation 4 en su lanzamiento era la Xbox One de Microsoft. Ambos equipos se lanzaron en noviembre de 2013.

El precio inicial del equipo de Sony fue de 399 dólares en Norteamérica (1.899 soles para el mercado peruano), mientras que el de Microsoft llegaba a los 499 dólares porque incluía de forma obligatoria el sensor de movimiento corporal Kinect. Este último era visto por los jugadores básicamente como una curiosidad y un accesorio del que se podía prescindir. Si a lo anterior se añadía que la primera PlayStation 4 era ligeramente más potente, el público no veía mucho sentido a pagar 100 dólares más por un equipo de menor rendimiento.

También debe mencionarse el disgusto que originó en la comunidad la idea de Microsoft de tener registros especiales a manera de licencias para prestar juegos a los amigos y de poner trabas a la venta juegos de segunda mano. El hecho dio lugar incluso a burlas de los ejecutivos a cargo de PlayStation.

Poco después, la empresa estadounidense echó marcha atrás con tales decisiones y comenzó a ofrecer su consola a un precio más competitivo y sin Kinect, pero para ese punto PS4 ya había ganado mucho terreno.

Catálogo de videojuegos

Al igual que sucedió con sus predecesoras, PlayStation 4 cuenta con una gran biblioteca de títulos de todos los géneros, lo que siempre la hizo atractiva para el consumidor. Juegos que siempre se venden como “FIFA” o “Call of Duty”, podían encontrarse en el dispositivo de Sony.

No obstante, esos juegos podían jugarse en otros dispositivos, por lo que también fue fundamental que la consola tuviera un catálogo de exclusivos —de sus propios estudios y de terceros— sumamente nutrido. Juegos como “God of War”, “Horizon Zero Dawn”, “Marvel’s Spiderman” o “Uncharted 4”, por citar los ejemplos notables, solo pueden jugarse en una PlayStation 4. Algo en común de esos cuatro juegos es que todos cosecharon muy buenas críticas y sus ventas fueron todavía más exitosas: todos tuvieron más de 10 millones de unidades vendidas.

"Uncharted 4" fue el juego más vendido de PlayStation 4. (Foto: Naughty Dog) Naughty Dog (nombre del dueño)

Xbox One ofrecía títulos de ventas constante, pero se le criticaba su falta de títulos exclusivos de peso. Paralelamente, La Wii-U de Nintendo tenía algunos exclusivos de sus propios estudios que eran bastante confiables, mas siempre sufrió de tener una biblioteca demasiado pequeña. Por contraparte, el equipo de Sony cubría con solvencia todos estos aspectos.

Cariño a la marca

El buen paso de las consolas de sala de Sony generó una gran confianza entre el público consumidor hacia la marca PlayStation, situación que se ha repetido con la PlayStation 4. Quienes crecieron jugando “Spyro the Dragon” o “Crash Bandicoot” en la primera PS, años más tarde jugaban “The Last of Us” o “Uncharted”.

Japón, país de origen de la empresa, no solo es de gran importancia para el mercado de consolas de videojuegos en general, sino también uno de los grandes bastiones de Sony, que siempre se esmera por mostrar una clara identidad nipona ante ese público. Solo Nintendo podría tener una presencia comparable en ese territorio.

Por citar un ejemplo, el citado “Crash Bandicoot”, uno de los juegos de bandera de la PlayStation original, fue desarrollado por un estudio occidental, pero Sony buscó que el producto se percibiera como hecho en Japón antes de ser lanzado en el país del sol naciente. La compañía siempre ha procurado cuidar los consumidores nipones, por lo que nunca le han faltado juegos como “Dragon Quest” o “Final Fantasy”, auténticos fenómenos culturales del país asiático.

A todo eso hay que agregar que la marca cuenta con gran aprecio en otros territorios como el resto de Asia, Europa y Latinoamérica. Sin ir más lejos, el mercado peruano siente una gran inclinación por PlayStation. Basta con observar en las tiendas locales que la proporción de productos de videojuegos de Sony es más grande que las de sus competidores y esto directamente está ligado a la demanda.

Competencia 2

Tal como se mencionaba líneas arriba, la Wii U fue la otra competidora de PlayStation en la octava generación de consolas de videojuegos. El dispositivo de Nintendo no solo enfrentó el gran problema de la falta de juegos, sino que fracasó rotundamente en su gran objetivo: captar al público más casual como lo había hecho la Wii.

Aunque Sony tiene cierta reputación reciente de desarrollar equipos algo más orientados al público gamer más tradicional, ya tiene experiencia atrayendo a consumidores menos ‘duros’. Las enormes ventas que tuvieron PlayStation y PlayStation 2 son muestras de que esos dispositivos lograron acaparar la atención del consumidor casual y PS 4 también logró hacer lo mismo, tras llevarse parte del público que Nintendo no pudo cubrir.

Facilidades de desarrollo

PlayStation 4 fue creada con la idea de que debía ser más sencillo crear juegos para ella, pues eran muy conocidos los problemas con el desarrollo de títulos en la generación previa. Este aspecto es importante debido a que garantizaba que los estudios tengan una buena predisposición a la hora de hacer nuevos títulos para la consola.

En los ultimos años Sony ha apostado por la realidad virtual con PlayStation VR, casco compatible con PS4. (Foto: AFP) ALEX WONG | AFP

Muchos desarrolladores indican que se encuentran más cómodos al crear títulos para PC, por lo que Sony intentó que PlayStation 4 tuviera una arquitectura parecida. Otro detalle de interés es que One también cuenta un hardware base similar al de su rival.

Para los estudios era beneficioso porque el tener el mismo juego en dos consolas incrementaba la cantidad gente a la que podían llegar, a la vez que se ahorraban el tiempo de desarrollo paralelo. Por su parte, Sony y Microsoft, que también generan ingresos por la venta de títulos, se aseguraban de incrementar su catálogo con títulos de gran demanda como “Battlefield” o “FIFA”. La diferencia iba a estar en los exclusivos y otras decisiones comerciales.

DATOS