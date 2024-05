Los Premios Somos es un evento abierto, donde los consumidores eligen a los ganadores. Al estilo de los Premios Luces, se publica una lista de nominados en la web de El Comercio y se invita al público a escoger sus favoritos en cada rubro. El jurado convocado este año tiene la tarea de elegir los platos ganadores en las categorías de mejor torta de chocolate del Perú, mejor pisco sour y mejor lomo saltado del país. Junto con la editora de Somos, Nora Sugobono, también se definen los premios a la trayectoria y al aporte del año.

Las nominaciones para esta segunda edición comprenden el período entre abril de 2023 y mayo de 2024. Los nominados son escogidos por los periodistas de esta casa, del espacio digital Provecho y voces autorizadas de varios rubros. Las votaciones se abren el 28 de mayo. Para esta segunda edición, se han creado nuevas categorías con el propósito de seguir perfilando mejor los gustos del gran público. Estas son: mejor local de hamburguesas, mejor pizzería, mejor escuela o facultad de cocina, entre otros.

Ellos son los jurados de los premios Somos

Paola Miglio, Chairwoman en Latinoamérica de 50 Best Restaurants

La periodista y editora del portal gastronómico El Trinche, Paola Miglio, colabora por segunda vez con los Premios Somos este 2024. Ella resalta la importancia de que existan varias listas culinarias porque, de ese modo, se muestra una diversidad bienvenida en el mundo de la cocina local. “Me parece genial que a los premios les haya ido bien el año pasado. Pienso que se necesitan más este tipo de acciones en el mundo gastronómico y, sobre todo, que tengan constancia: no queden en cosa de una sola vez, sino que continúen en el tiempo”, afirma. Miglio considera importante también la existencia de este certamen por la forma en que pone en relieve nuevos lugares o revaloriza las cocinas olvidadas. “Me parece importante que haya espacio para destacar a la gente joven, los nuevos proyectos, los que están empezando, y no solamente a los que ya están consagrados. Eso me pareció positivo de lo que fueron los premios el año pasado. Mucha gente iba a los sitios ganadores o nominados y esa es la ventaja de que una lista salga en un medio tan grande y con tanta historia como Somos”. Que un local sea mencionado, asegura, es un gran impulso, ya sea que se trate de un restaurante o una cafetería.

La periodista Paola Miglio repite por segundo año consecutivo como jurado especial de los Premios Somos.





Hirka Roca Rey, Editora Gastronómica

La destacada promotora de la cocina peruana y sus insumos, e hija de Bernardo Roca Rey (quien fuera el visionario fundador de esta revista, además de un ‘gourmet’ apasionado), Hirka Roca Rey, no podría estar más contenta con el éxito que han obtenido en poco tiempo los Premios Somos. “Con mi padre siempre comentábamos sobre la importancia del reconocimiento y el homenaje al esfuerzo. Así que pienso que él estaría muy orgulloso de ver estos premios de su marca tan querida (Somos) y que reconocen a su rubro favorito”. Hirka destaca, desde luego, el papel fundamental que ha tenido esta publicación desde 1986 en la difusión de la cocina peruana, con infinitas crónicas y artículos especializados escritos con solvencia y profesionalismo por grandes plumas. Esa es la experiencia de trabajo que sustentaría el éxito y la acogida de estos premios. “La voz del público es indispensable y necesaria para garantizar un voto democrático que sea el reflejo de los gustos de la comunidad. De esta manera, pienso que el público reconoce el trabajo y la excelencia de tantos cocineros y restaurantes que se reflejan en un ránking que los pone en valor.”

Hirka Roca-Rey es periodista y editora gastronómica. / MANUEL MELGAR





Pierina Denegri, Periodista de Provecho

Como parte del equipo de Provecho —espacio gastronómico digital de El Comercio— Pierina Denegri escribe las historias detrás de la cocina peruana desde una perspectiva fresca y novedosa. Es su segunda vez como jurado de los Premios Somos, un certamen que, en su opinión, ha ayudado a dinamizar algunos negocios culinarios al exponerlos a una renovada clientela de curiosos. “Los Premios Somos están impactando en la comunidad gastronómica local. Lo vimos en la primera edición, cuando muchos restaurantes y emprendimientos empezaron a lucir orgullosos sus trofeos dentro de sus locales. Y fue muy emocionante observar las campañas que hicieron algunos nominados. Ser nominados y ganar alguna categoría es una forma de promover su propuesta y llegar a un nuevo público”, señala. Los Premios Somos fueron una apuesta rompedora en el año 2023, con más de 25 mil votos registrados. Las nominaciones para el 2024 ya están en la puerta del horno. “Espero que este año aún más personas se animen a votar, para saber qué espacios son los preferidos de muchos y, por supuesto, darlos a conocer a los lectores. Otra buena noticia es que continuaremos celebrando categorías especiales. Este año nos centraremos en encontrar varios favoritos del público”.

Periodista Pierina Denegri, de Provecho. Foto: Eduardo Cavero.





Jimena Agois, Periodista y Fotógrafa de “Correo”

La periodista culinaria y fotógrafa Jimena Agois destaca como una de las características positivas de los Premios Somos el hecho de que buscan ser un reflejo transparente de los gustos del público local, de sus locales y cocineros favoritos, ofreciendo así una visión democrática e inclusiva de todo tipo de formatos. “Somos siempre ha sido una revista que tiene llegada en la comunidad local. Cada vez que recomienda un local, hay un impacto y los cocineros lo saben. El año pasado, tanto el rubro gastronómico como el público esperaron los resultados con ansias, y este año creo que se va a generar aún más expectativa entre la comunidad”, afirma Agois. Jimena precisa que el año pasado los Premios Somos tuvieron una excelente cifra de participación, que superó los 25 mil votantes, a pesar de ser un concurso nuevo. “La revista y el Diario tienen una gran experiencia con los Premios Luces y eso se ve reflejado en los Premios Somos. Siempre se trata de hacer mejoras en cada edición, y este año se incluyen novedades como la categoría de mejor local de hamburguesas y la mejor escuela de cocina”. Jimena, al igual que las demás expertas del jurado, está emocionada por ver cómo les irá a estas nuevas categorías. Para eso es clave la continua participación del público, el gran responsable de destacar lo mejor de la gastronomía año a año.