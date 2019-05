Ricardo Morán: así son los primeros días de su esperada paternidad

Ricardo Morán fue portada de Somos en julio del año pasado. Conversamos con él porque iba a presentar su primer libro: "Todo está bajo control. Anécdotas del fracaso y del éxito". En uno de los capítulos, él daba cuenta de su poderoso deseo de ser papá, un anhelo, de hecho, que data de muchas décadas atrás.

En la entrevista, pues, confirmaba que ese era un proyecto que iba a concretar a como de lugar. Nos dijo: "Sí, es algo que deseo. Todo gira alrededor de una imagen. Mi papá me enseñó a montar bicicleta y de eso me quedó la idea de que cuando yo tuviera un hijo iba a poder reproducir esa memoria. Me cuesta articularlo de manera racional. Solo me nace del corazón. Es un deseo que he sentido toda la vida. Durante años he sublimado esta necesidad con el hijo de Julie Naters, de quien soy padrino, y casi un papá distante. Y también siendo profesor. Pero voy a ser papá de todas maneras". Lo que entonces se quedó para él y un reducido grupo de familiares y amigos es que, Catalina y Emiliano ya venían en camino.

El 26 de abril pasado, el también conductor de televisión anunció el nacimiento de los mellizos en Estados Unidos. Esto fue lo que publicó en su cuenta de Instagram: "Esta mañana, por medio de una cesárea impecable, ejecutaba por un extraordinario equipo médico aquí en Estados Unidos, llegaron a este mundo mis dos hijos: Catalina y Emiliano Moran Vargas. Ambos sanos, pesando 3 kilos y medio cada uno. Fueron fecundados in vitro con mi esperma y óvulos donados anónimamente y cuando llegaron a ser embriones en laboratorio fueron implantados en el vientre subrogado de una maravillosa mujer donde crecieron cuidados por ella y su maravillosa familia con mucho amor, a quienes les debemos todo. Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quienes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes. Ser padre es una invitación que te da la vida para ser una mejor persona, pedir perdón por errores pasados y tratar de ser un ejemplo para que Emiliano y Catalina puedan ser felices. Se los prometo a ellos privada y públicamente. Hoy empieza mi vida otra vez".

La dicha y el cansancio, cómo no, se evidencian en las publicaciones que Morán ha ido compartiendo en los últimos días, las cuales se traducen, básica y tiernamente, en darles de comer, mecerlos para dormir y cambiarles de pañal. Y, claro, estar agotado por no poder descansar. Aunque ha contado que cuenta con la ayuda de otras personas, entre ellas, su madre, ha dicho también querer aprender absolutamente de todo el proceso.

Aún no se conoce su fecha de retorno al Perú.