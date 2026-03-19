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El agua en las islas del archipiélago es perfecta para realizar esnórquel o disfrutar el día en la orilla. (Foto: iStock)
El agua en las islas del archipiélago es perfecta para realizar esnórquel o disfrutar el día en la orilla. (Foto: iStock)
/ DavorLovincic
Por María Rosa Villalobos

La comarca indígena de Guna Yala (Caribe panameño) resguarda San Blas, un archipiélago de más de 200 islas, todas paradisíacas. La cultura Guna, que habita alrededor de 49 islas, maneja la entrada y salida de la zona. El ticket de ingreso asciende a US$22 y un control de seguridad supervisado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá solicita a cada visitante su pasaporte para verificar su entrada legal al país, pues esta zona fronteriza con Costa Rica es el paso de muchos migrantes.

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