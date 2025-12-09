Apple Fitness+, el servicio de bienestar y ejercicio de la compañía de la manzana, anunció su expansión a 28 mercados nuevos, entre los que incluye Perú, Chile, India, Países Bajos y Singapur, incluyendo también añadir doblajes a sus videos en idiomas como el español, alemán y portugués.

Para quienes no estén familiarizados con Apple Fitness+, este se trata de un servicio de streaming que ofrece videos de ejercicios de variada intensidad por profesionales en diferentes disciplinas, como yoga, baile, kickboxing, pilates e incluso meditación.

El servicio está particularmente destinado para usuarios de Apple Watch, al permitir a sus usuarios comparar sus propios signos vitales con otros usuarios del servicio, dando la opción de crear planes personalizados a partir de las preferencias de entrenamiento y meditación de los usuarios, como su selección de actividades principales, duraciones, entrenadores, música y muchas opciones más.

La expansión de Apple Fitness+ se dará a partir del 15 de diciembre y pone al servicio en un total de 49 países, incluyendo países en Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, y Venezuela. También llega a otros países alrededor del globo como Bélgica, Finlandia, Islandia, India, Países Bajos, Noruega, Polonia y Vietnam. La compañía también anunció una expansión a Japón a inicios del próximo año.

La expansión también viene con nuevas versiones de los videos de entrenamiento doblados digitalmente. Es así que además de la versión original en inglés, los usuarios también contarán con versiones en español, alemán y japonés con voces que se basan en las voces reales de los entrenadores del programa Fitness+.

No es la única adición que se ha hecho al app, que ahora incluirá canciones del K-Pop a su catálogo de música para hacer ejercicios que antes incluía géneros como Hip-Hop, R&B, rítmos latinos y más.

Apple Fitness+ está disponible como servicio de suscripción por US$9.99 al mes o US$79.99 al año, y puede compartirse con hasta cinco integrantes de la familia.