Escuchar
(2 min)
Interpretación artística de un Marte cubierto con agua. (Foto de Jon WADE y James MOORE / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP)

Interpretación artística de un Marte cubierto con agua. (Foto de Jon WADE y James MOORE / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Interpretación artística de un Marte cubierto con agua. (Foto de Jon WADE y James MOORE / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP)
Interpretación artística de un Marte cubierto con agua. (Foto de Jon WADE y James MOORE / NATURE PUBLISHING GROUP / AFP)
/ JON WADE JAMES MOORE
Por Agencia EFE

Una investigación internacional ha demostrado por primera vez que una tormenta anómala de polvo, intensa pero local, estuvo implicada en la pérdida de agua de Marte, planeta que no siempre fue desértico y árido.

TE PUEDE INTERESAR

Cómo actua la dopamina realmente en nuestro cerebro
BBC News Mundo

Cómo actua la dopamina realmente en nuestro cerebro

Demuestran que una inusual tormenta de polvo en Marte hizo que perdiera parte de su agua
Actualidad

Demuestran que una inusual tormenta de polvo en Marte hizo que perdiera parte de su agua

Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres
Actualidad

Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres

Animales increibles: realizan trabajos especializados que ni los seres humanos ni los robots pueden hacer
Actualidad

Animales increibles: realizan trabajos especializados que ni los seres humanos ni los robots pueden hacer