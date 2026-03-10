El árbol de la vida conocido sigue expandiéndose con numerosos clados, según un estudio que estima que cada año se describen más de 700 nuevos géneros, más de 20 nuevas familias y más de tres nuevos órdenes, todos ellos basados en especies recién descubiertas.

Esto no quiere decir que la biodiversidad global deje de estar amenazada por el impacto del ser humano, sino que su conocimiento, por parte de la comunidad científica, continúa avanzando. En lugar de contraerse con las recientes extinciones de especies, el árbol de la vida sigue ensanchándose, dicen los autores.

Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que advierten de que muchos clados (grupos de organismos que comparten un ancestro común y todos sus descendientes) nuevos permanecen sin descubrir, y describirlos antes de su extinción debería ser una prioridad para la conservación.

El conocimiento científico sobre la biodiversidad mundial sigue siendo incompleto, señalan los autores.

La pérdida de clados completos y su diversidad filogenética han suscitado una considerable atención, sin embargo, se sabe poco sobre la ganancia de los nuevos basados en especies recién descubiertas.

Para avanzar en este campo, el equipo liderado por John Wiens, del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, analizó datos de entre 2015 y 2020.

El equipo escudriñó grandes bases de datos taxonómicas (que contienen millones de especies) para determinar el número de nuevos géneros, familias, órdenes y clases cada año. A continuación, revisó miles de artículos científicos para determinar cuáles se basaban íntegramente en nuevas especies, explica a EFE Wiens.

Una vez terminada la exploración, los científicos concluyeron que el árbol de la vida conocido ha seguido expandiéndose.

Los nuevos géneros están dominados por animales como los artrópodos (79 %), mientras que las nuevas familias, órdenes y clases lo están por microbios.

“En general, sugerimos que el árbol de la vida conocido sigue expandiéndose rápidamente con muchos clados recién descubiertos, y no solo se contrae con las recientes extinciones”, escriben los autores en su artículo publicado en la revista PNAS.

Y añaden: descubrir y describir estos nuevos clados antes de que desaparezcan debería ser una prioridad de investigación urgente.

Esto es importante, entre otros, porque muchos organismos recién descritos están en peligro de extinción, detalla Wiens.

Además, entre ellos pueden figurar nuevos compuestos químicos que pueden convertirse en nuevos medicamentos y otros productos que pueden beneficiar a la humanidad.

José Prenda, catedrático de Zoología en el departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva (España), quien no participa en este estudio, dice que las estimaciones vigentes del valor de la biodiversidad global son de 8,75 millones de especies.

Una implicación “muy notable de este trabajo, de gran importancia”, es que eleva considerablemente este dato.

La aceleración en la descripción de diferentes niveles taxonómicos, de especie a clase, debe obligar a revisar los cálculos para el cómputo de la biodiversidad planetaria, que sería muy superior a la estimada, “probablemente de decenas, si no de cientos de millones de especies”, señala a Science Media Centre España, una plataforma de recursos científicos para periodistas.