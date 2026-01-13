Elon Musk vs. Sam Altman: juicio por demanda contra OpenAI comenzará el 27 de abril

El inicio del juicio de Elon Musk contra el director ejecutivo de OpenAI, Samuel Altman, y otros acusados fue fijado para el próximo 27 de abril, informó una corte federal de Estados Unidos el martes.

El juicio se centrará en el reclamo de Musk de que OpenAI y Altman abandonaron la misión original de la startup de no tener fines de lucro.

También sostiene que fue engañado al convertir al laboratorio en una empresa altamente exitosa y vinculada a la empresa Microsoft.

Musk es uno de los fundadores de OpenAI y fue uno de sus mayores inversionistas cuando empezó en 2015. Abandonó el proyecto tres años después.