Google Maps: Cómo eliminar mi historial de indicaciones y sitios

Si tienes activada la opción de Actividad en aplicaciones dentro de la aplicación móvil de Google Maps, el servicio registra los sitios que has buscado recientemente, sobre los que has escrito una reseña, que has compartido y las indicaciones para llegar.

Esta información no ocupa un espacio dentro de la memoria de tu smartphone, pero es posible que te sientas preocupado por tu privacidad decidiendo y cuestionándote en cómo eliminar todos estos datos del historial de Google Maps. Acá se te explica cómo.

Así puedes eliminar datos de tu historial dentro Google Maps. (Foto: Google Maps / El Comerciio) Google

Para borrar tu historial de sitios e indicaciones tienes que ingresar primero a la aplicación de Google Maps e ir a Menú (las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda de la pantalla) y buscar Configuración (al final de la lista que aparece). Se desplegará una pantalla que es la que se muestra en la primera captura del ejemplo compartido.

En la pantalla emergente se tiene que buscar la opción Historial de Google Maps. Allí se te mostrará todas tus actividades dentro de la aplicación en orden cronológico. Para eliminar uno de estos datos solo tienes que presionar la 'x' que aparece al lado de cada registro, y listo. Este proceso se tiene que hacer uno por uno.

Cabe precisar que Google Maps te explica en el momento en que eliminas una búsqueda dentro del servicio, la aplicación para dispositivos móviles borra también "las siguientes actividades relacionadas con este lugar" de forma definitiva.