BYD es la firma líder de China en automóviles eléctricos. (Foto: AFP)
Redacción EC
Redacción EC

La industria automotriz está teniendo cambios con la , y muestra de ello es la nueva alianza entre la firma tecnológica Honor y el fabricante de vehículos BYD para acercar la experiencia de la IA a todos sus usuarios.

La alianza busca integrar la solución de conectividad vehicular de Honor con el ecosistema inteligente de próxima generación DiLink de BYD.

El acuerdo fue firmado en una ceremonia con la presencia de James Li, CEO global de HONOR, y Wang Chuanfu, presidente y director general de BYD Group.

Según indica la firma de china de smartphones, la alianza avanzará sobre tres pilares. Por un lado, se apunta a la innovación conjunta en la integración de ecosistemas entre dispositivos, integración de agentes de IA y el desarrollo de una llave de automóvil de alta precisión basada en Bluetooth.

BYD y Honor firmaron acuerdo para mejorar la experiencia tecnológica con inteligencia artificial. (Foto: Difusión)

También se apunta a tener un modelo de canal colaborativo que aproveche las capacidades de vehículos conectados de HONOR y el ecosistema inteligente de BYD, para maximizar la interoperabilidad entre plataformas.

En tanto, se trabajará en conjunto en el área del marketing colaborativo, lanzamientos conjuntos e interacción con los usuarios en torno a los hitos clave de los lanzamientos.

No es la primera vez que ambas firmas trabajan juntas. HONOR y BYD colaboraron por primera vez en 2023, con la introducción de llaves de automóvil NFC en los smartphones, que permiten a los propietarios de BYD bloquear y desbloquear sus vehículos usando teléfonos HONOR.

En 2024, la colaboración se extendió para habilitar la carga rápida dentro de los vehículos. Para 2025, basándose en la conectividad de teléfono a automóvil, los socios profundizaron su cooperación. Ahora la inteligencia artificial vuelve a juntar a estas dos firmas chinas.

