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Cada año cientos de hectáreas de la Amazonía se pierden debido a la deforestación.
Cada año cientos de hectáreas de la Amazonía se pierden debido a la deforestación.
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

La Red MapBiomas Perú lanzó este jueves una plataforma colaborativa diseñada para procesar y validar con rigor científico las alertas de deforestación en el país y generar así datos e información en tiempo real de este fenómeno que amenaza la biodiversidad de la Amazonía.

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