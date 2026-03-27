La Red MapBiomas Perú lanzó este jueves una plataforma colaborativa diseñada para procesar y validar con rigor científico las alertas de deforestación en el país y generar así datos e información en tiempo real de este fenómeno que amenaza la biodiversidad de la Amazonía.

La herramienta, denominada MapBiomas Alerta Perú, revisa las alertas de deforestación de las plataformas GeoBosques, del Ministerio del Ambiente, y GLAD, de la Universidad de Maryland, y junto a imágenes satelitales de muy alta resolución crea una base de información accesible y gratuita para la sociedad civil, medios de comunicación y gobiernos.

“Esta iniciativa llega hoy a Perú para fortalecer nuestra capacidad de actuar a tiempo, responder mejor frente a los cambios que afectan nuestros ecosistemas, siendo una herramienta que no solo informa, sino que contribuye al éxito”, expuso en la presentación la coordinadora del área de monitoreo del Instituto del Bien Común, Marybel Torres.

MapBiomas Alerta Perú es una herramienta gratuita que permite seguir la deforestación de la Amazonía. / Red MapBiomas Perú

Esta organización, que lidera la RedMapBiomas Perú, destacó que la disponibilidad de información confiable y estandarizada es clave para tomar decisiones informadas y coordinar acciones entre diversos sectores en favor de la conservación.

Subrayó que MapBiomas Alerta Perú es a la fecha la plataforma más completa para el estudio, interpretación y reporte de alertas validadas de deforestación en el país, unificando información territorial y cruzando datos con áreas protegidas, territorios indígenas y otras categorías, permitiendo además identificar patrones y causas de pérdida de vegetación natural.

En la presentación, se destacó que la plataforma es el resultado de esfuerzos de la academia, organizaciones, autoridades y sociedad civil para lograr una herramienta que transforma imágenes y algoritmos en información accesible para todos los peruanos.

El usuario que acceda a esta web podrá observar en un mapa interactivo del país miles de puntos rojos que marcan zonas de deforestación y dentro de cada una de ellas encontrará el área devastada, su distrito y departamento, así como las imágenes satelitales comparativas del antes y el después, con sus respectivas fechas.

Lo expertos destacaron que esta ayudará a promover políticas públicas y realizar investigaciones periodísticas y sociológicas, y subrayaron que la plataforma advierte si el área está dentro de una zona protegida o es territorio de una comunidad indígena.

“La plataforma constituye un puente entre la ciencia y la fiscalización ambiental, facilitando la elaboración de informes técnicos y la toma de decisiones operativas. Los insumos geoespaciales de alta resolución fortalecen la capacidad investigativa y probatoria en casos de delitos ambientales, y aceleran la respuesta ante la deforestación”, señaló la coordinadora técnica de MapBiomas Perú, Andrea Bravo.