Microsoft va a ofrecer actualizaciones de seguridad Eetendidas (ESU, por sus siglas en inglés) a los usuarios que sigan usando Windows 10 a cambio de 1.000 puntos de Microsoft Rewards, y ofrecerá actualizaciones de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026.

Microsoft Rewards es un programa de fidelización con el que los usuarios recaudan puntos por utilizar servicios de la tecnológica, como puede ser comprando en la tienda de la compañía, buscando en Bing y jugando a juegos de Xbox.

En este sentido, la compañía ha anunciado que los usuarios que usan Windows 10 y no han migrado a Windows 11 podrán cambiar 1.000 puntos de Microsoft Rewards por una ESU, ya que el soporte técnico del viejo sistema operativo finaliza el próximo 14 de octubre de 2025, según se recoge en una publicación en el blog de Windows.Esta opción se une a la posibilidad de adquirir la ESU por 30 dólares.

En concreto, Microsoft ha diseñado este programa con el fin de que los usuarios puedan mantener Windows 10 en sus ordenadores y estén protegidos despues de que finalice el soporte técnico, ya que ofrece actualizaciones de seguridad mensuales “importantes y críticas”.

En cambio, la compañía dirigida por Satya Nadella ha advertido de que no está diseñado para ser una solución a largo plazo, debido a que no incluye nuevas funciones, actualizaciones que no sean de seguridad, solicitudes de cambios de diseño ni soporte técnico.

Por su parte, las aplicaciones de Microsoft 365 en Windows 10 seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad, así como actualizaciones de inteligencia antivirus de Windows Defender hasta el 10 de octubre de 2028.

Microsoft ha informado de que los usuarios pueden inscribir su ordenador con Windows 10 en el programa ESU y recibir las actualizaciones de seguridad. Se habilitará un asistente de inscripción a través de notificaciones y en Configuración para facilitar el proceso desde el mismo dispositivo.

Este asistente está disponible en el Programa de Windows Insider y comenzará a implementarse como opción para los clientes de Windows 10 este julio, “con una amplia disponibilidad prevista para mediados de agosto”.