Una tarjeta de memoria es un dispositivo de almacenamiento flash ligero y portátil que permite guardar y transportar datos digitales -como fotos, vídeos, música o documentos- fuera de un ordenador o dispositivo principal. Funcionan mediante tecnología flash, lo que significa que no tienen partes móviles, consumen muy poca energía y ofrecen una buena resistencia al uso cotidiano, algo especialmente útil en cámaras, smartphones o drones.

Dentro de este tipo de almacenamiento existen dos formatos muy extendidos: las tarjetas SD (Secure Digital) y las microSD. Ambas cumplen la misma función, pero están pensadas para dispositivos diferentes. Las tarjetas SD son el formato más habitual en cámaras digitales, videocámaras o algunos ordenadores portátiles, mientras que las microSD son versiones mucho más pequeñas diseñadas para dispositivos compactos donde el espacio es limitado, como ‘smartphones’, tabletas, drones o consolas portátiles.

A la hora de elegir una tarjeta no solo importa el tamaño. También entran en juego factores como la capacidad, sla velocidad de lectura y escritura o las certificaciones de vídeo, especialmente cuando se trabaja con fotografía en ráfaga o grabación en alta resolución. Una tarjeta demasiado lenta, por ejemplo, puede provocar interrupciones al grabar vídeo o ralentizar el disparo continuo en una cámara.

Para qué sirven estas tarjetas

Las tarjetas SD y microSD se utilizan principalmente para ampliar la capacidad de almacenamiento de los dispositivos y gestionar contenidos digitales con mayor flexibilidad. Permiten capturar fotografías y vídeos en alta calidad -desde Full HD hasta 4K o incluso 8K en equipos compatibles- y almacenar grandes bibliotecas multimedia formadas por imágenes, vídeos, música o aplicaciones.

También desempeñan un papel importante en el flujo de trabajo de fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. Gracias a ellas es posible trasladar fácilmente el material capturado desde cámaras o drones a un ordenador para su edición, copia de seguridad o distribución. En dispositivos móviles, por su parte, son una forma sencilla de ampliar la memoria sin depender únicamente del almacenamiento interno.

A quiénes van dirigidas y qué ventajas aportan

El uso de tarjetas SD y microSD abarca perfiles muy diferentes de usuarios. Para muchos consumidores su función principal es ampliar el espacio disponible en teléfonos o tablets y poder almacenar fotografías, vídeos o aplicaciones sin saturar la memoria del dispositivo.

En el ámbito de la fotografía y el vídeo, estas tarjetas se han convertido en una herramienta esencial para aficionados y creadores de contenido que utilizan cámaras compactas, cámaras de acción o drones. En un nivel más profesional, las tarjetas de mayor capacidad y velocidad son necesarias para trabajar con vídeo en 4K o 8K, capturar ráfagas de fotografías en formato RAW o manejar grandes volúmenes de datos durante sesiones de producción.

También son habituales entre jugadores y usuarios de dispositivos portátiles, que recurren a las microSD para ampliar la capacidad de sus consolas y almacenar bibliotecas completas de juegos. En definitiva, las tarjetas de memoria siguen siendo una solución muy práctica por su combinación de portabilidad, compatibilidad y rendimiento. Actualmente existen modelos con capacidades que alcanzan o superan el terabyte, lo que permite almacenar grandes volúmenes de vídeo y fotografía sin depender de otros sistemas de almacenamiento.

A ello se suma su amplia compatibilidad con dispositivos de distintos fabricantes y generaciones, así como unas velocidades de transferencia cada vez más elevadas que permiten trabajar con archivos de gran tamaño (algo que podremos identificar bajo el nombre de velocidad de lectura y escritura, y que pueden ir de los 90 MB/s a los 300 MB/s de los modelos más ‘premium). Muchos modelos están además diseñados para resistir condiciones adversas como agua, golpes, magnetismo o rayos X, algo especialmente útil en entornos de viaje o trabajo en exteriores.

Cómo elegir según el tipo de usuario

SanDisk es una de las marcas más conocidas a nivel global en el ámbito del almacenamiento flash y especialmente en tarjetas SD y microSD orientadas a fotografía y vídeo, por lo que hemos puesto a prueba algunos de sus modelos para identificar sus cualidades y recomendar cada gama a un tipo de usuario concreto.

En el nivel amateur se ubica la SanDisk Extreme microSDXC UHS-I. Esta tarjeta está pensada para dispositivos compactos como ‘smartphones’, cámaras de acción o drones. Durante nuestras pruebas con este tipo de equipos ha ofrecido un rendimiento estable en tareas habituales como la grabación de vídeo 4K o la captura de fotografías en ráfaga, donde mantener una velocidad de escritura constante resulta importante.

En el uso cotidiano destaca sobre todo por la rapidez al transferir archivos y por una sensación general de fiabilidad en grabaciones prolongadas. Su diseño resistente frente a temperaturas extremas, agua o golpes también refuerza su idoneidad para actividades al aire libre o viajes.

En el nivel intermedio se encuentran las SanDisk Extreme PRO SDHC y SDXC UHS-I, pensadas para fotógrafos y videógrafos que utilizan cámaras réflex o sin espejo y necesitan un rendimiento más elevado. En el caso de la SDXC UHS-I, que es la que hemos podido probar, muestra un comportamiento muy consistente en disparo continuo y grabación de vídeo 4K, dos situaciones donde la velocidad sostenida resulta especialmente relevante.

Por último, entramos en el nivel profesional con la SanDisk Extreme PRO SD UHS-II (V90), diseñadas para equipos fotográficos y de vídeo de gama alta. Este tipo de producto está pensado para un público mucho más de nicho, con profesionales que trabajan con ráfagas prolongadas de fotografía RAW y grabaciones de vídeo de alto ‘bitrate’ sin interrupciones (para grabaciones en 6K e incluso 8K de alta calidad sin pérdida de frames ni interrupciones).

Esa capacidad resulta especialmente importante en producciones de vídeo avanzadas o en cámaras que generan archivos de gran tamaño. Si crees que los modelos anteriores se te pueden quedar un poco cortos por las exigencias profesionales, este es el ‘tope de gama’ al que tienes que recurrir.