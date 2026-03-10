Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Muchos usamos estas tarjetas, pero ¿realmente entendemos para qué funcionan?. (Foto: freepik.es)
Muchos usamos estas tarjetas, pero ¿realmente entendemos para qué funcionan?. (Foto: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Una tarjeta de memoria es un dispositivo de almacenamiento flash ligero y portátil que permite guardar y transportar datos digitales -como fotos, vídeos, música o documentos- fuera de un ordenador o dispositivo principal. Funcionan mediante tecnología flash, lo que significa que no tienen partes móviles, consumen muy poca energía y ofrecen una buena resistencia al uso cotidiano, algo especialmente útil en cámaras, smartphones o drones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.