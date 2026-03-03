Contar con una conexión estable en casa se ha convertido en una necesidad básica en este regreso a clases. Ante ello, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recomendó a las familias evaluar con cuidado sus necesidades antes de contratar o renovar su plan de internet fijo.

El primer paso es definir para qué se utilizará el servicio. No es lo mismo un hogar donde solo se revisan correos que uno donde varios estudiantes realizan videollamadas, descargan archivos o usan plataformas educativas al mismo tiempo. Identificar estos hábitos permitirá priorizar velocidad o capacidad de datos.

Luego, es clave establecer el presupuesto. Las familias deben tener claro cuánto pueden pagar mensualmente y verificar si la empresa operadora tiene cobertura en su domicilio, así como el tipo de conexión disponible en su zona, ya sea fibra óptica, cable coaxial o inalámbrica.

Para facilitar la comparación, Osiptel recordó que está disponible la herramienta digital “Checa tu plan”, que permite revisar precios y características de los planes de internet fijo según la ubicación. Incluso incluye una calculadora que estima la velocidad recomendada en Mbps de acuerdo con el número de integrantes del hogar y el uso habitual del servicio.

Si se reciben promociones por la campaña escolar, se recomienda solicitar por escrito las condiciones ofrecidas, revisar la vigencia del descuento, el precio regular posterior y las posibles restricciones. También es importante consultar el plazo de instalación.

Antes de firmar el contrato, se debe preguntar por los costos adicionales, como instalación, módem, router o repetidores, así como el tiempo mínimo de permanencia y la modalidad de facturación.

Finalmente, OSIPTEL aconsejó contratar el servicio únicamente en centros o puntos de atención autorizados y verificar que el personal esté debidamente identificado para evitar fraudes.