YouTube informó que reactivará cuentas que habían sido bloqueadas por difundir de forma reiterada afirmaciones falsas sobre la pandemia de covid-19 y las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

La medida fue comunicada en una carta enviada por un abogado de Alphabet, matriz de YouTube, al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan. El documento responde a una investigación sobre una presunta presión del Gobierno de Joe Biden para que las tecnológicas eliminaran determinados contenidos.

La decisión se enmarca en una tendencia general de Silicon Valley de relajar sus políticas de moderación, tras años de endurecimiento frente a la desinformación. YouTube ya había suavizado previamente sus normas que vetaban publicaciones reiteradas con afirmaciones falsas sobre el coronavirus y los comicios de 2020.

Bajo esas reglas fueron sancionadas figuras conocidas, como el grupo Children’s Health Defense Fund, vinculado a Robert F. Kennedy Jr., cuya cuenta fue eliminada en 2021 por difundir información errónea sobre vacunas. Ese mismo año, la cuenta del senador republicano Ron Johnson fue suspendida temporalmente por promover tratamientos no comprobados contra el covid-19.

Las cuentas afectadas podrán reincorporarse a la plataforma, en lo que YouTube describe como un paso en favor de la “libertad de expresión”. La decisión se suma a cambios similares adoptados por Meta y X, de Elon Musk, que también han flexibilizado sus reglas de moderación.

En la carta, Alphabet cuestiona al Gobierno de Biden por haberle pedido retirar contenidos sobre covid-19 que, según la empresa, no infringían sus políticas. “Es inaceptable y erróneo que cualquier gobierno intente dictar cómo debe moderar los contenidos una compañía”, señaló.