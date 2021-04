Para muchos ya es usual llegar a casa luego de hacer las compras de la semana y rociar todo lo adquirido con alcohol para desinfectarlo. Nunca se es demasiado cuidadoso durante una pandemia. Pero existen métodos más eficientes de esterilización. Nery Herrera y Nilson Fernández, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, han desarrollado un novedoso equipo que utiliza la luz ultravioleta tipo C (UVC) para eliminar rastros de coronavirus y otros patógenos de las superficies de diversos productos, desde alimentos hasta celulares. Y lo más interesante es que este sistema está basado en un microondas casero.

—¿De dónde partió la idea de este proyecto?

N.H.: La idea surgió antes de la pandemia y como parte de una clase de investigación de innovaciones tecnológicas, en la cual mencionaron los procesos de desinfección del agua ya existentes. Quisimos aprender más de ese tema e invitamos al profesor a un cafetín para conversar. Y es ahí donde nos sirven una ensalada y nos preguntamos cómo podemos saber si esa ensalada estaba libre de bacterias, y decidimos desarrollar un esterilizador para verduras. Pero durante la etapa de trabajo ocurrió la emergencia sanitaria, por lo que tuvimos que rediseñar la idea.

—¿Cuán complicado fue el proceso de rediseño?

N.F.: El prototipo de desinfección en sí ya se había desarrollado en el ámbito científico, en el laboratorio. Nuestro consultor, el profesor José Manuel López Ludeña, ya lo había realizado, inclusive ya se había presentado a un concurso, pero no le dieron la importancia necesaria. Lo que hicimos, ante la pandemia, fue tratar de hacer al equipo más accesible para las personas. El problema es que por la crisis sanitaria no podíamos comprar materiales o herramientas para desarrollar un prototipo original , por eso lo que hicimos fue tomar el microondas casero, todo su sistema de seguridad y eléctrico, adaptarlo, y ponerle a las paredes acero inoxidable para que la luz ultravioleta tenga mejor contacto con la superficie del producto. De esa manera desarrollamos el prototipo de desinfección para eliminar el SARS-CoV-2 y otras bacterias y virus presentes en las superficies de los productos.

Nery Herrera y Nilson Fernández son ganadores del programa Beca 18.

—¿Funciona con cualquier clase de productos?

N.F.: Sí, no solo alimentos, sino también los celulares, las mascarillas y diversos utensilios de trabajo . Por ejemplo, los odontólogos y los peluqueros emplean utensilios que están en contacto directo con el cuerpo de las personas. Hemos pensado en eso.

—¿Por qué emplearon un microondas como base?

N.H.: Casi todos en nuestros hogares estamos familiarizados con ese artefacto. Estamos acostumbrados a su uso. Además, en el proyecto trabajamos con luz ultravioleta y no podemos exponer de forma directa a las personas porque puede ocasionar daños masivos a la salud. Pero el microondas tiene todo un sistema de seguridad, el cual aprovechamos.

Imagen del equipo esterilizador, basado en un microondas casero.

—¿Por qué decidieron trabajar con luz ultravioleta?

N.H.: Anteriormente trabajamos en un purificador de agua que empleaba también un sistema de limpieza con luz ultravioleta. Vimos que era un método eficaz para eliminar bacterias. Al realizar una mayor investigación nos dimos cuenta de que la luz ultravioleta no solo es útil para desinfectar agua, sino también para otros objetos , y no altera las partículas. Ahí es cuando decidimos usar luz ultravioleta C, la cual se encuentra en el rango de longitud de onda capaz de eliminar bacterias y virus (200-480 nanómetros).

N.F.: La luz ultravioleta es una tecnología que se emplea en todo el mundo. En los laboratorios su uso antes era masivo y en Europa se aplica para desinfectar los centros de operaciones quirúrgicas. Nosotros no hemos creado una nueva tecnología, hemos adaptado algo que ya se utiliza en el mundo.

—Y han desarrollado un producto que ya es utilizado en centros de salud en el país...

N.F.: Sí. En julio del año pasado nos contactó un doctor de un hospital de Essalud, y nos dijo que tenían la necesidad urgente de tener un esterilizador en sus instalaciones de atención para pacientes con COVID-19. Actualmente, los equipos se encuentran en centros de salud en Cajamarca y en Lima.

Dato extra

Nery Herrera y Nilson Fernández son parte de un grupo de especialistas que busca desarrollar proyectos de innovación. Puede conocer más al respecto en el siguiente link: https://www.innovacionsocialaplic.com/





