Terminas un trabajo muy importante, lo copias a tu USB y, en cuanto acaba el proceso, arrancas el dispositivo en lugar de expulsarlo de manera segura. Tu computadora te avisa que no deberías haberlo hecho, pero hasta ahora nada malo ha sucedido. Esto te lleva a la pregunta: ¿realmente es necesario expulsar un USB de forma segura antes de extraerlo?



La respuesta en la mayoría de los casos es sí. Esos 30 segundos adicionales que necesitas para expulsar un USB podría asegurar que tus datos hayan sido guardados adecuadamente. Pero si nunca ha pasado nada malo, ¿cuál es el problema? El riesgo realmente depende de lo que tu sistema operativo esté haciendo con tu pequeña memoria externa.

--- Pero solo estoy leyendo ---

Según Phillip Remaker, un profesional en redes informáticas, seguridad y diagnóstico, los sistemas operativos han sido programados para tratar a las unidades USB como si siempre van a estar ahí. De esta manera, el ordenador espera que los archivos estén disponibles indefinidamente.

Si solo estás leyendo algún archivo y no estás guardando información nueva, probablemente no tengas ningún problema cuando extraigas tu USB de golpe. Sin embargo, te arriesgas a confundir a tu computadora y sufrir alguno de los siguiente problemas: “datos perdidos, sistemas de archivos corruptos, programas que fallan o computadoras que se cuelgan y que requieren reiniciar".



Por otro lado, si estás modificando la información grabada anteriormente en tu unidad, sin importar cuanto tiempo haya pasado, el riesgo es mucho mayor. Esto se debe en esencia a un proceso llamado “almacenamiento en caché de escritura”.



Según Popular Mechanics, “Macintosh y Linux, y algunas veces Windows, aumentan el rendimiento mediante el almacenamiento en caché de escritura al copiar archivos en discos externos”.



Esto quiere decir que en realidad los archivos que mueves a tu USB no se escriben hasta que haya varios archivos para mover. Cuando expulsas el disco le dices a tu computadora que es hora de escribir todos esos archivos, se lo ordenas aunque no lo considere eficiente.



Si extraes tu unidad en este momento, hay posibilidades de que no haya escrito el archivo por completo. Por lo general, y como te habrá enseñado la experiencia, esto no es algo que suceda a menudo. Sin embargo, para evitar correr el riesgo es mejor expulsar el dispositivo de forma segura.



En conclusión, puedes seguir viviendo la vida al límite al extraer tu USB sin previo aviso. Pero ten en cuenta lo que está en juego la próxima vez que guardes información nueva y valiosa. ¿Qué tan dispuesto estás a perderla?

Fuente: N+1

