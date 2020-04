Una tigresa en el Zoológico del Bronx, en Nueva York, ingresó a la lista –todavía muy escasa– de animales infectados por SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Se han reportado dos casos de infección en perros en Hong Kong y de un gato en Bélgica. Al parecer, todos estos animales estuvieron en contacto con personas portadoras del virus. El Comercio conversó con Juan Pablo Tirado, especialista de la Clínica Veterinaria Docente Cayetano Heredia, sobre el riesgo que representa este tipo de transmisión.

— ¿El ser humano puede contagiar el nuevo coronavirus a animales?

Ante la nueva evidencia de casos de animales con el virus, y ya no basada solo en estudios de laboratorio, las sospechas apuntan que sí: las personas, dentro de un mismo recinto, pueden transmitir el SARS-CoV-2 a animales. Lo que se debe determinar ahora es la probabilidad de contagio y propagación del virus en las distintas especies. Tenemos solo un estudio que sugiere que el gato es más susceptible al virus, en comparación con el perro, que ha mostrado cierta resistencia. También se ha observado susceptibilidad en hurones. Sin embargo, no hay evidencia de que los animales desarrollen la enfermedad como los humanos, y la probabilidad de infección es todavía muy baja.

— ¿El impacto del virus es diferente en animales?

En las personas, lo que se desarrolla es un síndrome respiratorio agudo, que conlleva a una neumonía muchas veces fatal. En animales no es tanto así. Por ejemplo, según el reporte oficial, la tigresa infectada en el Zoológico del Bronx presentaba un poco de decaimiento, algo de tos y dolor en las vías respiratorias altas. Las autoridades dijeron que pronto se recuperará. Hasta ahora, los animales infectados no han fallecido ni han desarrollado síntomas que exijan cuidados intensivos, como sí se observa en los afectados humanos. Si bien es cierto que pueden experimentar algunos signos clínicos respiratorios, no son tan severos como en las personas.

— ¿A qué se debe esto?

El coronavirus es una gran familia de virus, y existen cepas que son específicas para cada especie, como perro o gato. Cada cepa tiene una proteína específica para un receptor de una célula. De esta forma se infecta el cuerpo y se produce la enfermedad. Es como tener una llave para abrir una única cerradura y puerta. Dentro de la misma familia de virus, algunas cepas pueden poseer proteínas similares. Este es el caso del SARS-CoV-2, que al tener ciertas semejanzas con otras cepas de coronavirus específicas de animales, puede ingresar al organismo de otras especies pero no desencadena el daño devastador que sí se ha visto en humanos, ya que no es del todo compatible. Es por ese motivo que el nuevo no se convertiría en una pandemia para los animales. Ciertas cepas de coronavirus pueden ser altamente mortales en ciertas especies y no tanto para otras.

— ¿Es posible una transmisión de animal a humano?

Los pocos estudios que se han llevado a cabo para evaluar la propagación del virus no han sido lo suficientemente vastos para saber si un grupo amplio de animales que están dentro de un mismo recinto se pueden contagiar entre ellos; es decir, transmisión animal-animal. Todavía no se puede comprobar eso y no hay evidencias que lo sugieran. Respecto del contagio animal-humano, no hay ningún reporte todavía sobre eso. Como el SARS-CoV-2 no es compatible del todo con gatos u otras especies, puede que estos animales sean simplemente portadores o un reservorio del virus y no diseminen la enfermedad. Pero es necesario estudiar más este tema, pues no se sabe con certeza.

— ¿Cuáles son las recomendaciones?

La Organización Mundial de Sanidad Animal recomienda a aquellos que tienen COVID-19, y están en cuarentena en casa, reducir radicalmente el contacto con sus mascotas u otros animales. Aconseja también no manipular los alimentos o envases de comida de los animales. Del mismo modo, indica que hay que evitar besarlos, dejarse lamer o compartir comida. Si dentro del hogar son varias las personas con COVID-19, de preferencia hay que dejar a la mascota al cuidado de alguien más. Estas recomendaciones se toman porque de momento hay evidencia de contagio de humano a animales, y si bien es cierto que ninguno de los casos de infección en otras especies ha terminado en muerte, hay que evitar contagiarles porque no sabemos del todo cómo el virus se comportará.

— Para usted, ¿cuál es el mensaje clave?

El contagio de SARS-CoV-2 es predominante de humano a humano. En la actualidad no hay evidencia que sugiera que los animales infectados tengan un papel importante en la propagación del virus. Pero se necesitan más estudios para comprender el comportamiento de este en las diversas especies.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

