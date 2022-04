Se trata de un material que acompaña al ser humano desde hace miles de años. En diferentes zonas de Asia Menor, Mesopotamia y el antiguo Egipto, se han encontrado restos de vidrio que datan del año 5.000 a.C. Sus usos múltiples han ido de la mano con el desarrollo de la humanidad.

El vidrio está hecho principalmente de arena, sobre todo de los ríos, playas y el fondo marino. Para evitar la sobreexplotación del recurso natural –y teniendo en cuenta su gran versatilidad de uso–, se promueve su reciclaje. Pero no es una tarea tan fácil.

El panorama del reciclaje, en general, no es el mejor. Según las cifras del Ministerio del Ambiente (Minam), solo se recicla el 1,9% del total de residuos sólidos reaprovechables que se generan en el país. “En el caso del vidrio, contribuye a esta situación la carencia de incentivos. Por ejemplo, en algunas ciudades de Alemania, los ciudadanos abonan entre 8 y 25 céntimos adicionales por las bebidas que compran, pero luego los recuperan al devolver el envase de vidrio”, explica a El Comercio María Luisa Ángeles, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Backus.





De larga vida

En promedio, una botella puede ser utilizada 29 veces. Tras ese ciclo, regresa al fabricante y el 100% de ese vidrio se recicla y se transforma en una nueva botella. Porque sí: el vidrio es un material 100% reciclable, lo que lo hace una alternativa atractiva para modelos de producción y consumo más sustentables.

Ángeles agrega que otro de los principales motivos por los que no hay preocupación en el reciclaje del vidrio es porque las personas no tienen en claro las consecuencias del proceso. “Al no tener certeza del objetivo final, muchas veces se descarta la idea de realizar una nueva acción que no forma parte de nuestras rutinas”.

Otro de los problemas es la falta de información dentro del proceso. “Uno de los mayores desafíos para impulsar el reciclado es lograr la formalidad en el proceso. Muchas personas y empresas no participan por la falta de información con respecto a cómo separar y qué se hace con ese material reciclado”, indica Carolina Duque Chopitea, directora de Tecnología en Reciqlo, empresa de tecnología que desarrolla productos para la agricultura a partir del reciclado de vidrio.

Duque agrega que, para colaborar en la solución de ese problema, en Reciqlo han creado una aplicación que recolecta datos sobre la recuperación, el reciclado y su revalorización, de manera que se asegura la transformación de lo recolectado en nuevos productos.

“Las acciones de todos los peruanos marcan la diferencia y consumir de manera responsable debería ser un hábito general para ayudar al planeta”, concluye Ángeles.

Datos clave Situación en el Perú Solo en el 2018, en nuestro país circularon 632.500 toneladas de envases de vidrio. El 52,1% del total eran retornables. El reciclaje para fabricar nuevas botellas de vidrio reduce el uso de energía en 30%, las emisiones de CO2 hasta en un 50%, así como la huella hídrica.