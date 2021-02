La nueva obra de Square Enix está de camino a ver la luz. Se trata de Outiders, un título de rol cooperativo en tercera persona que está siendo desarrollado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC por los estudios People Can Fly y Square Enix External Studios.

Este título prepara su lanzamiento para abril próximo y desde Square Enix acaban de liberar una demo gratuita para todas las plataformas y que nos ofrecerá el capítulo inicial de la campaña de Outriders. Según sus desarrolladores, esta demostración tendrá una duración aproximada de 3 horas.

Además, los jugadores podrán crear varios personajes y probar las cuatro clases que el juego trae consigo: Devastator, Pyromancer, Technomancer y Trickster.

Outriders: fecha de lanzamiento

El videojuego de People Can Fly y Square Enix External Studios estrena este 1 de abril de 2021 para las consolas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC (a través de Steam, Epic Games Store y GeForce Now) y Google Stadia.

Outriders saldrá a la venta en abril próximo. (Difusión)

Outriders: precio

El juego Outriders se venderá en nuestro país en tiendas especializadas a partir de S/. 269,90, tanto en su versión física para PS4, como para PS5.

Si estás interesado en comprar el título en su formato digital, lo encontrarás a US$ 59,99 en la PlayStation Store, mientras que en Steam se venderá a S/. 199,90.

'Outriders' llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC.

Outriders: demo gratuita | Link de descarga

Squarex Enix liberó este 25 de febrero una demostración gratuita de Outriders, la cual está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Google Stadia.

Aquí te dejamos los enlaces de descarga:

Asimismo, se sabe que esta demo presenta el primer capítulo de la campaña, que según los desarrolladores de Outriders dura 3 horas.

Los jugadores también podrán crear varios personajes y probar las cuatro clases del juego: Devastator, Pyromancer, Technomancer y Trickster. Además, podrán trasladar su progreso en la campaña al juego completo si compran Outriders para la misma plataforma.

Square Enix lanzará 'Outriders' en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC en abril próximo. (Difusión)

Tráilers de Outriders:

Tráiler de anuncio:

Tráiler de la demo:

Tráiler con razones para jugar la demo:

Tráiler con novedades para PC:

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

'Crash Bandicoot' llegará a los móviles para el 2021

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...