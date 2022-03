Tras varios rumores y reportes de distintas fuentes, Sony PlayStation por fin ha revelado su nuevo servicio de suscripción, el cual solo fue conocido con el nombre clave de Project Spartacus. Esta propuesta unifica PS Plus y PS Now ofreciendo tres opciones con distintos rangos de precio y contenido. Destaca el hecho de que, además de títulos de consolas actuales como PS4 y PS5, también se incluirán clásicos de PS, PS2 y PS3.

PUEDES VER: Gran Turismo 7 tendrá un nuevo parche a comienzos de abril que cambiará su criticado sistema de recompensas

Estos nuevos planes se implementarán en PlayStation Plus desde junio y así serán sus divisiones, con sus respectivos beneficios:

PlayStation Plus Essential

Brinda las mismas ventajas de PlayStation Plus, como los siguientes:

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

Los precios para PlayStation Plus Essential continúan siendo los mismos que los actuales. Es decir US$6,99 mensuales, US$16,99 trimestrales y US$39,99 anuales para Latinoamérica.

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400 de juegos de PS4 y PS5, incluidos grandes producciones de PlayStation Studios y socios externos. Los juegos se pueden descargar para jugar.

En Latinoamérica, los precios para esta nueva suscripción son US$10,49 mensuales, US$27,99 trimestrales y US$66,99 anuales.

PUEDES VER: Museo ucraniano de videojuegos y computadoras fue destruido por una bomba durante invasión rusa

PlayStation Plus Premium

Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra

Agrega hasta 340 juegos adicionales, incluido lo siguiente: Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube y un catálogo de juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de PlayStation original, PS2 y PSP

Brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC.

Versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos.

Lamentablemente, este nivel del nuevo servicio de suscripción no estará disponible en Latinoamérica debido a que la compañía no cuenta con un servicio de transmisión en la nube en nuestro territorio, pero los precios para su versión en Estados Unidos son US$17,99 mensuales, US$49,99 trimestrales y US$119,99 anuales.

PlayStation Plus Deluxe

Este plan diseñado específicamente para Latinoamérica y mercados que no tenían presencia de PS Now se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium e incluirá un catálogo de videojuegos clásicos de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. Además, contará con todos los beneficios de los planes Essential y Extra.

En Latinoamérica, los precios son US$11,99 mensuales, US$31,99 trimestrales y US$76,99 anuales.

Videojuegos confirmados

Sony mencionó en la publicación de su blog oficial que los nuevos niveles de PS Plus -Extra y Premium- representan un gran paso evolutivo para el servicio. Por ello, señaló que grandes producciones como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal estarán disponibles como parte de su propuesta.

“Estamos colaborando estrechamente con nuestros creativos desarrolladores de PlayStation Studios y estudios externos para incluir las mejores experiencias de juego disponibles mediante una biblioteca que se renovará periódicamente. Iremos compartiendo más información sobre los juegos disponibles a través del nuevo servicio PlayStation Plus”, señaló la compañía.

No juegos exclusivos disponibles desde día 1

Por otra parte, Jim Ryan -actual CEO de Sony Interactive Entertainment- mencionó que los nuevos estrenos de PlayStation Studios llegarán el mismo día de su lanzamiento al servicio, confirmando así que no replicarán uno de los aspectos más llamativos de Game Pass, el servicio de Xbox con el que compiten.

“Poner nuestros juegos en este servicio en el lanzamiento... No es el camino que hemos hecho en el pasado. Y no es el que tomaremos con este nuevo servicio. Creemos que si se hace con los juegos de PlayStation Studios ese círculo virtuoso se rompe. El nivel de inversión que necesitamos para nuestros estudios no sería posible, y tendría un impacto en la calidad, es algo que los jugadores no desearían”, indicó Ryan sobre este tema.

Futuro de PS Now y disponibilidad del nuevo servicio

Además de lo antes mencionado, la compañía confirmó que PS Now, el servicio de streaming de videojuegos en la nube dejará de estar disponible de forma independiente para unirse a la propuesta de Plus.

“Las suscripciones de los usuarios de PlayStation Now se migrarán al nivel PlayStation Plus Premium sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio, cuando se le aplicará la nueva tarifa correspondiente. Los usuarios de ambos servicios, PlayStation Plus y PlayStation Now, migrarán a un único servicio que se corresponderá con el nivel PlayStation Plus Premium. En el caso de solo tener activo PlayStation Plus, se mantendrá en el nivel PlayStation Plus Essential”, menciona Sony.

La firma reveló su intención de ir implementando las nuevas suscripciones de PlayStation Plus poco a poco en las diversas regiones donde tiene presencia, iniciando en Asia, siguiendo en Norteamérica, Europa y el resto del mundo.

“La intención es actualizar la mayoría de los territorios de PlayStation Network con el nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para finales de la primera mitad de 2022. También queremos llevar la ventaja de transmisión en streaming en la nube a nuevos mercados, y compartiremos más información al respecto más adelante”, finalizó Sony.

Las nuevas suscripciones de PS Plus se implementarán poco a poco en las diversas regiones donde tiene presencia, iniciando en Asia, siguiendo en Norteamérica, Europa y el resto del mundo (Foto: Sony PlayStation)

VIDEO RELACIONADO

Hace poco Netflix lanzó la docuserie perfecta para los amantes de los videojuegos. High Score cuenta en 6 divertidos episodios la evolución de los videojuegos a