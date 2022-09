Sony ha confirmado que los videojuegos de PSVR no serán compatibles para la próxima generación de realidad virtual de PlayStation, el PSVR2. Según la empresa, se debe a que los juegos aptos para el PSVR2 “requieren un enfoque totalmente distinto al del PSVR original”.

En su más reciente episodio del podcast oficial de PlayStation, el vicepresidente sénior de experiencia de plataforma, Hideaki Nishino, confirmó que el próximo PSVR2 no soportará los títulos de su antecesor, el PSVR. “Los juegos del PSVR no son compatibles con PSVR2 porque el PSVR2 está diseñado para brindar una experiecia VR que realmente sea de próxima generación”, afirmó Nishino.

Nishino dijo que el desarrollo de videojuegos para el PSVR2 necesita un enfoque diferente al PSVR debido a todas las nuevas funciones que trae el dispositivo. Además de este aspecto, se sabe que el PSVR2 solo será compatible con PlayStation 5.

No obstante, esto no quiere decir que será imposible jugar títulos pasados en PSVR2. El pasado mes de agosto, representantes de Sony revelaron que PSVR2 dará facilidades para que desarrolladores de juegos puedan remasterizar y adaptar sus títulos de PSVR al hardware de la nueva generación.

El PSVR2 saldrá el próximo año, aunque aún se desconoce la fecha exacta y su precio. Por el momento, se sabe que algunos títulos pensados para el dispositivo son Among Us VR, Resident Evil Village, Firewall: Zero Hour y Horizon: Call of the Mountain.