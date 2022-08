Son parte de nuestros días, pero también suelen ser los dispositivos que necesitan más limpieza. Descubre cómo limpiar correctamente tu smartwatch o smartband sin causarle daños, ni rayar su pantalla o los sensores.

Al estar en contacto con nuestra piel en todo momento, estos gadgets son los que más se ensucian. Incluso, esto podría ocasionar que sus funciones no trabajen correctamente, pues se “bloquean” los sensores al tener una capa de suciedad encima.

Por este motivo, los usuarios deben limpiarlos de forma periódica. Si bien no significa que deban hacerlo todos los días, sí deben darle mantenimiento cada vez que este se encuentren sucios. Sim embargo, esto debe hacerse de la manera correcta para que no dañemos sus partes más importantes.

¿Cómo limpiar mi smartwatch o smartband correctamente?

Para empezar, debes apagar el gadget y desconectarlo, en caso esté cargando. Luego, déjalo “reposar” por 30 minutos. De esta forma, se enfriará por completo y podrás limpiar sin causar accidentes. Además, es un paso básico para la limpieza de cualquier dispositivo.

Tras asegurarte de que tu smartwatch o smartband esté apagado y “descansado”, retira la correa. De esta manera, podrás limpiar todos sus lados. Utiliza un paño de microfibras y añade unas gotas de alcohol isopropílico en un 70% de concentración. No es necesario remojar el paño.

Si bien algunos recomiendan usar agua tibia, para remover la suciedad de forma más fácil, no es necesario sumergir tu dispositivo en ella. La mayoría son resistentes al agua, pero no significa que deban ser metidos en esta. Por ello, puedes añadir un poco de agua tibia al paño, además del alcohol. Nunca viertas el líquido directamente al gadget.

Limpia suavemente por cada parte del dispositivo. En la pantalla y los sensores, asegúrate de no presionar con mucha fuerza, pues son las partes que no queremos que se terminen rayando. Si bien el paño de microfibras no suele generar rayones, la fuerza que le pongamos podría ocasionar problemas.

Haz lo mismo con la correa. Es importante limpiar todo, incluyendo los agujeros donde se ajusta la “hebilla”. Si bien estos no entran en contacto con el dispositivo, sí acumulan mucha suciedad, por lo que su limpieza es buena para el gadget, como para nuestra piel.

Tras limpiar todo, déjalos “reposar” por otros 30 minutos, antes de juntarlos y encender el dispositivo. Incluso, puedes ponerlos en un lugar donde corra brisa. De esta manera, te asegurarás que esté completamente seco. Pasado el tiempo, vuelve a colocar el gadget en tu muñeca y comprueba si todo funciona bien.