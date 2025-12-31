Corea del Sur se une a la carrera mundial de la inteligencia artificial: así es el modelo A.X K1

SK Telecom ha presentado el primero modelo de inteligencia artificial de Corea del Sur, A.X K1, con el que el país pretende unirse a Estados Unidos y China como uno de los principales actores globales en la carrera con esta tecnología.

A.X K1 es el nombre del primero modelo de IA a hiperescala de Corea del Sur, con un tamaño de 519.000 millones de parámetros y un rendimiento estable en razonamiento complejo, matemáticas y comprensión multilingüe.

Ha sido diseñado como un modelo maestro, es decir, como un modelo de gran tamaño habilitado para transmitir conocimiento a modelos más pequeños, que tienen menos de 70.000 millones de parámetros, como se informa en una nota de prensa.

Detrás de A.X K1 se encuentra SK Telecom, un consorcio liderado por SK Telecom y del que forman parte SK Telecom, Krafton, 42dot, Rebellions, Liner, SelectStar, la Universidad Nacional de Seúl y KAIST.

El CEO de SK Telecom, Jung Jaihun, en el discurso inaugural en la Cumbre de IA de SK 2025. / SK TELECOM

SK Telecom se encarga del proyecto ‘Modelo de Fundación de IA Soberana’ del gobierno coreano, con el que pretende colocarse entre los tres actores principales en inteligencia artificial a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y China, países que actualmente lideran esta carrera.

El consorcio también busca construir un marco de inteligencia artificial que permita al público acceder fácilmente a esta tecnología mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, la web y aplicaciones.

Con el modelo, además, se pretende impulsar el ecosistema de IA en Corea del Sur y se usará como banco de pruebas para medir la competitividad de la industria coreana de semiconductores, concretamente, para verificar el ancho de banda de la memoria y la velocidad de comunicación entre GPU.