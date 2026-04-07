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OpenAI (izquierda) y Anthropic (derecha) son algunos de los mayores jugadores en la guerra por dominar el mercado de la inteligencia artificial.
OpenAI (izquierda) y Anthropic (derecha) son algunos de los mayores jugadores en la guerra por dominar el mercado de la inteligencia artificial.
/ Difusión
Por Agencia AFP

Anthropic, empresa creadora del modelo de IA generativa Claude, anunció el lunes un crecimiento “exponencial” de sus ingresos, triplicados en un trimestre, y dijo que por primera vez tendrá una facturación anualizada superior a la de su gran rival OpenAI, matriz de ChatGPT.

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