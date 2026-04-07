Anthropic, empresa creadora del modelo de IA generativa Claude, anunció el lunes un crecimiento “exponencial” de sus ingresos, triplicados en un trimestre, y dijo que por primera vez tendrá una facturación anualizada superior a la de su gran rival OpenAI, matriz de ChatGPT.

“Nuestra facturación anualizada”, es decir extrapolada a partir de los ingresos recientes, “superó ahora los 30.000 millones de dólares, frente a unos 9.000 millones a finales de 2025”, indicó la startup de San Francisco en un comunicado.

Estas cifras de Anthropic se dieron a conocer con motivo del acuerdo que alcanzó con Google y Broadcom para aumentar de manera significativa su capacidad de computación ante la creciente demanda de la IA en el mercado.

OpenAI, que mantiene el récord de 900 millones de usuarios semanales de ChatGPT, anunció a finales de marzo unos ingresos de 2.000 millones de dólares al mes, lo que supone un ritmo anualizado de alrededor de 24.000 millones de dólares.

Las cifras anualizadas no son cuentas auditadas, sino proyecciones que hacen ambas empresas según el crecimiento acelerado de los ingresos generados por la IA generativa.

Las dos compañías aún registran grandes pérdidas, ya que sus ingresos son ampliamente inferiores a las inversiones y gastos realizados para construir y explotar los gigantescos centros de datos necesarios para la carrera por la IA.

Pero este ritmo de crecimiento ilustra la dinámica de adopción de las herramientas de IA en la economía.

A modo de comparación, Google tardó 13 años y Amazon 16 en alcanzar el umbral de los 30.000 millones de dólares de facturación anual.