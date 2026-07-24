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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial generativa ha revolucionado el sector tecnológico. (Foto: Gemini IA)
La inteligencia artificial generativa ha revolucionado el sector tecnológico. (Foto: Gemini IA)
Por Yanira Dávila

Es una rama de la inteligencia artificial que busca que máquinas como robots, drones o vehículos autónomos puedan percibir su entorno, razonar y ejecutar acciones en el mundo real. A diferencia de un chatbot, no solo procesa información: también interactúa con el entorno mediante cámaras, sensores y otros dispositivos.

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