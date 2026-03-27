Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conocido internamente como "modo Citron", esta función de contenido explícito permitía a los usuarios utilizar el 'chatbot' para crear cuestiones más adultas.
Conocido internamente como "modo Citron", esta función de contenido explícito permitía a los usuarios utilizar el 'chatbot' para crear cuestiones más adultas.
/ Pixabay
Por Agencia AFP

OpenAI suspendió indefinidamente sus planes para lanzar un chatbot de contenido sexual explícito, informó el jueves la compañía, en medio de las crecientes preocupaciones sobre los riesgos sociales y reputacionales de lanzar al mercado un producto de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.