La transición a la inteligencia artificial (IA) es un desafío, pero también una oportunidad para repensar cómo evaluamos el aprendizaje. La clave está en adaptar los métodos de enseñanza y evaluación para que, incluso con ella, los estudiantes sigan desarrollando habilidades cognitivas esenciales. El Dr. Ran Bhamra, director de Online and Distance Learning de la Universidad de Londres, estuvo en Lima para presentar el nuevo programa de Bachillerato en Business Administration que ofrecen en alianza con la Universidad Científica del Sur. Durante su visita, respondió cómo se está adaptando el sector educativo a la IA.

¿Cómo está transformando la IA al sector educativo y para explorar nuevas formas para obtener conocimiento?

En la educación hay una inmensa oportunidad. El mundo dice sí, la IA es genial, es una herramienta. Pero también puede usarse como un martillo y destruir cosas. Y creo, firmemente, que estamos en esta fase de transición. No solo en la educación, sino en la sociedad: en el lugar de trabajo, en las interacciones cotidianas entre nosotros. Por el lado de los estudiantes y el aprendizaje hay ciertos desafíos.

El lado positivo, desde la perspectiva de la docencia, es que se convierte en una herramienta. Podemos trabajar más rápido. En términos de revisión de evaluaciones y creación de nuevas estructuras, por ejemplo, considerar nuevos mecanismos de enseñanza o incluso para investigación. Pero desde la perspectiva del estudiante, depende. Generalmente todo el mundo quiere aprender. Y creo que la sociedad se ha movido de tal manera que esperamos respuestas instantáneas. Si no sabes algo, lo primero que haces es buscar la respuesta en tu teléfono. El peligro es que esta respuesta podría ser correcta o no. Si eres un estudiante que no ha aprendido de la forma “tradicional”, podrías pensar, sí, eso está bien, eso es cierto. O simplemente ir a TikTok para obtener la respuesta, lo cual no es lo mejor que se puede hacer.

Entonces, ¿cómo sabemos los docentes si el estudiante ha usado su cerebro para responder la pregunta en lugar de simplemente preguntarle a un bot de IA? Esto es algo muy difícil de hacer.

El desafío ahora se ha revertido hacia nosotros. Decimos, sí, puedes usar IA, pero tienes que descubrir esto de una manera diferente: “¿Cómo harías esto?”, “¿Cómo harías esta pregunta?”. No sé cuánto durará esta fase de transición, pero en este momento diría que hay un poco de incertidumbre, ciertamente hay un poco de pánico en las instituciones y queremos asegurarnos de que los estudiantes sean desafiados, que estén usando sus cerebros y no solo recurriendo a su teléfono o a una computadora para obtener la respuesta. Incluso los problemas matemáticos puedes simplemente ponerlos en ChatGPT, te dará la respuesta completa y resuelta. Así que eso no es útil ni para ellos ni para nosotros. Es una ruta rápida, pero eso no es útil. Esta fase de transición es cómo lidiamos con la tecnología que tenemos.

En este contexto tampoco podemos apartar el discernimiento humano. ¿Cuál es el enfoque que las universidades deben tener en su relación con la IA?

Está cambiando muy rápidamente. La política ha cambiado por completo en seis meses. La naturaleza de lo que pedimos y cómo se lo pedimos a los estudiantes debe cambiar. Estamos bajo presión para pensar en nuevas formas de hacer las cosas. La primera línea es sí, tenemos que usar esta tecnología, puedes usar esta tecnología, pero esto es lo que tenemos que hacer ahora. Estos son problemas que tenemos que resolver, cómo los puedes estructurar. Tenemos que lograr que sigan pensando críticamente.

¿La originalidad del trabajo académico se está viendo afectada por la IA? Por ejemplo, cuando un estudiante tiene que trabajar en una tesis o ensayos, y estos trabajos también son influenciados por el uso de la IA.

Esto es interesante. Creo que, actualmente, lo que hacen herramientas como ChatGPT es darte lo que ya saben. No es necesariamente creativo de ninguna manera. Así que creo que esto es parte de la clave. Como seres humanos seguimos pensando, sí, la creatividad sigue siendo algo precioso. Podemos idear cosas, pensar en cosas nuevas.

Algunas personas dicen que las computadoras deberían diseñarse siguiendo la misma forma en que el cerebro está conectado. Otras personas dicen que no, que deberían basarse en otros tipos de modelado matemático. Y el enfoque determinará cuán creativas son estas máquinas, pero tienes toda la razón.

La parte de la creatividad, lo que podemos pedir a los estudiantes que busquen, sigue siendo difícil porque como educadores no lo sabemos todo. Si a un estudiante se le ocurren soluciones e ideas al respecto, podría ser fantástico, pero nosotros no sabríamos, por supuesto, si no ha sido generado o creado por el conocimiento completo que es accesible a una herramienta de IA.

¿Y cómo rastrearlo?, ¿es posible saber si algo es o fue creado con IA?

Cuando los estudiantes entregan un trabajo, Turnitin lo revisa y encuentra todas las fuentes. Por supuesto, hablamos de una manera particular, escribimos de una manera particular. Así que, incluso como académico, mientras escribo artículos de investigación y leo artículos de investigación, si veo algo de un estudiante, a veces es muy obvio que no son ellos quienes hablan. Esto es algo fácil, pero este es el punto que se vuelve difícil de hacer porque está mejorando [la IA] cada vez más.

Porque puedes entrenarla.

Un canal deportivo estadounidense consiguió una herramienta de IA que está empezando a hacer la narración en vivo luego de haberla entrenado de una manera particular. Entonces, ¿qué hacemos con la educación? No es una pregunta que pueda responder con absoluta certeza, pero hay temores y estamos empezando a contraatacar.

En esta instancia, ¿las universidades deben adoptar fundamentos éticos para implementar la IA?

Las directrices ya existen, pero cambian. Se establecen políticas, sabemos que no podemos impedir que los estudiantes lo usen. Así que eso es lo primero. Pero debe usarse de una manera particular en un contexto particular. Se está moviendo tan rápidamente que las directrices tienen que ser modificadas. Y las universidades son máquinas muy, muy grandes. Son máquinas burocráticas. A veces, estas directrices internas que redactamos en los procesos pueden llevar mucho tiempo. Pero tienes razón, la creatividad debemos mantenerla a toda costa y desafiar a los estudiantes de una manera diferente.

Es una tecnología en la medida que ahorra tiempo en algunas tareas mecánicas. Pero también es un desafío porque no podemos rechazar el enfoque centrado en las personas.

Al menos tenemos cierto control sobre lo que hacemos con los estudiantes cuando están presentes. Así que, trabajar en grupos y trabajar de diferentes maneras para encontrar soluciones sin la muleta de la tecnología.