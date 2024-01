En 2020, Apple acordó pagar hasta US$ 500 millónes para saldar una demanda colectiva en EE.UU que los acusaba de manipular intencionalemente sus teléfonos inteligentes para evitar que las baterías se degradaran tan rápido, pero acosta de que el equipo se ralentice. Finalmente, los pagos a los afectados se han comenzado a efectuar a quienes presentaron un reclamo.

De acuerdo al medio estadounidense MacRumors, algunos de sus lectores ya han confirmado el abono. “Ken Strand y Michael Burkhardt, se encuentran entre las personas que han recibido pagos de US$ 92,17 por reclamación de Apple como parte del acuerdo”, señalaron.

¿Qué es el Batterygate?

Al sonado caso se le conoció como Batterygate y la demanda se presentó en diciembre de 2017, poco después de que Apple revelara que limitaba el rendimiento máximo de algunos modelos de iPhone con baterías “químicamente envejecidas” cuando era necesario para evitar que los dispositivos se apagaran inesperadamente.

La firma de la manzana introdujo este sistema de administración de energía en iOS 10.2.1, pero inicialmente no mencionó el cambio en las notas de la versión de esa actualización.

Apple se disculpó por su falta de transparencia y bajó temporalmente el precio de los reemplazos de la batería del iPhone US$ 29 dólares en 2018.

Finalmente, la compañía tecnológica, aunque siempre negó haber cometido algún delito tecnológico, acepto recompensar a los afectados para “evitar litigios onerosos y costosos”.

Cualquier persona residente en EE.UU. que poseía un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y/o iPhone SE afectado que ejecutara iOS 10.2.1 o posterior, o un iPhone 7 o iPhone 7 Plus que ejecutara iOS 11.2 o posterior, antes del 21 de diciembre de 2017 podía acceder al reclamo.