Con tantas filtraciones sobre el nuevo iPhone 14 que han aparecido las últimas semanas ya casi no habrá novedades que develar en la Keynote de Apple de setiembre. Y hoy tenemos un nuevo rumor que habla sobre la carga rápida de los futuros dispositivos.

No es un secreto que el fuerte de Apple nunca ha sido las baterías. No obstante, la compañía está esforzándose cada vez más en este apartado. De acuerdo con el bloguero Jioriki, los nuevos dispositivos tendrán un aumento en la carga rápida con respecto a sus antecesores, aunque eso no significa que habrá una gran diferencia.

El iPhone 13 Max Pro que se lanzó el año pasado contaba con una carga de 27W que llenaba la batería en 50% en 30 minutos. El nuevo iPhone 14 Pro Max probablemente llegará con carga rápida de 30W, cifra que sería la más alta que hasta el momento ha ofrecido la firma estadounidense.

Aunque toda mejora es bienvenida, la verdad es que a la compañía aún le falta un largo trecho por recorrer si es que quiere realmente competir contra los móviles Android en este aspecto. Celulares como el Realme Gt Neo3 o el One Plus Ace cargan el 100% de sus baterías en solo 15 minutos.

Cabe resaltar que una de las razones por la que el iPhone 14 no hace grandes cambios en su carga rápida es que mantendrá el puerto Lightning como el utilizado para recargar los teléfonos, y que no darán el salto todavía a USB tipo C, el cual llegaría probablemente en el iPhone 15. Por lo tanto, la estabilidad de la toma no permitiría dar uso a grandes potencias, ya que esta es baja y podrían darse controles defectuosos –que tendrían como resultados fallos en las baterías antes de tiempo–.