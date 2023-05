Una canción del grupo Pixies es capaz de confundir al Asistente de Google y cancelar las alarmas programadas antes de que suenen o nada más comenzar a sonar, ya que al reproducirla se escucha claramente la palabra ‘Stop’ (para), que el Asistente entiende como una orden del usuario.

Google incorporó una serie de funciones a su Asistente con las que permite realizar acciones rápidas sin necesidad de utilizar el comando de activación ‘Hey, Google’. Estas acciones rápidas incluyen frases que permiten atender llamadas telefónicas con tan solo decir ‘aceptar’ o apagar alarmas previamente configuradas dando órdenes como ‘aplazar’, ‘cancelar’ o ‘para’.

Estas funciones son útiles como atajos para manejar el dispositivo de forma sencilla. Sin embargo, también generan algunos errores, tal y como ha señalado un usuario de Reddit, que ha notificado un modo de confundir al Asistente de Google, cancelando accidentalmente su alarma.

Según detalla este usuario, notó que en días aleatorios su alarma no sonaba o se apagaba rápidamente de forma automática sin razón aparente. Tras vivir varias veces esta situación, el usuario ha descubierto que se trata de una confusión del Asistente de Google que identifica el inicio de la canción ‘Where is my mind?’ de Pixies como una orden de acción rápida.

Esto se debe a que la alarma estaba configurada para empezar a reproducir una lista de Spotify de forma aleatoria cuando comenzase a sonar. Dentro de esta lista, se encontraba la canción ‘Where is my mind?’ de los Pixies que empieza diciendo la palabra ‘Stop’ (Para) de forma muy clara.

En este marco, los días en los que la primera canción de la lista era este tema de los Pixies, la canción comenzaba a sonar a la par que la alarma y, por tanto, el Asistente de Google comprendía el ‘Stop’ como una orden del usuario para que la apagase.

Según ha comprobado Android Police, la función parece ignorar estas órdenes si están acompañadas de música o sonidos de fondo, por eso esta situación no ocurre con canciones que también incluyen palabras como ‘parar’ o ‘detener’. De hecho, esta confusión solo se ha confirmado con la canción de los Pixies.

Incluso, este peculiar caso ha llegado al propio grupo Pixies, quienes han publicado una ‘disculpa’ al respecto a través de una publicación de Twitter.