Google ha confirmado con un video que ha creado un celular plegable. El primer Pixel Fold de la compañía será anunciado oficialmente este próximo 10 de mayo y con el pequeño avance del próximo smartphone se corroboran los rumores que los medios estadounidenses venían contando desde hace varios meses.

“May The Fold Be With You” (Que lo plegable te acompañe) fue el lema que escogió Google para el avance del Pixel Fold. La referencia se da en motivo por el día de Star Wars, el 4 de mayo. Por ello, la compañía aprovechó esta fecha para publicar el video de tan solo 8 segundos.

En este, se muestra el modelo plegable con el diseño característico de los Pixel. La compañía no ha revelado detalles de este celular, pero en el video se revela que cuenta con una pantalla interior que se puede plegar y otra exterior. El resto de componentes no se han confirmado y solo hay rumores.

Según lo que reportan medios norteamericanos, el Pixel Fold es un celular de 5,8 pulgadas que se extiende hasta 7,8 pulgadas. Contaría con un procesador Google Tensor G2 y pesaría aproximadamente 283 gramos.

Asimismo, tendría “la bisagra más duradera” de los celulares plegables en la actualidad. Se desconoce la potencia de sus cámaras, pero, de acuerdo a lo mostrado por Google en el video, contaría con tres, las cuales serían probablemente la principal, gran angular y telefoto. Se desconoce si tendrá dos cámaras selfie, una para cada pantalla, pues en las imágenes no se muestran.

Google revelará todos los detalles del Pixel Fold este miércoles 10 de mayo durante el Google I/O 2023. El evento anual muestra toda las novedades de la compañía, por lo que este celular seguramente será el platillo principal. Se rumorea que su precio sería de US$1,700.