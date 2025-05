Especificaciones

Dimensiones 162.2 x 77.5 x 7.4 mm Peso 198 g Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD

Tasa de refresco: 120 Hz

Vision Booster

HBM: 1.200 nits

Corning Gorilla Glass Victus+ Procesador Samsung Exynos 1580

GPU AMD Xclipse 540 Sistema operativo Android 15 con One UI 7 Memoria RAM 8 GB Almacenamiento 128 o 256 GB Cámaras Delantera

12 MP f/2,2

Traseras

Angular: 50 MP, f/1,8, AF, OIS

Gran angular: 12 MP, f/2,2

Macro: 5 MP f/2,4 Batería 5.000 mAh con capacidad de carga rápida 45W Conectividad 5G SA/NSA

WiFi 6E

USB tipo C

Bluetooth v5.3 Precio referencial S/.1.899

Diseño

El diseño del Galaxy A56 será bastante familiar para usuarios regulares de esta línea, manteniendo las principales características de su predecesor Galaxy A55 - rectangular, tres cámaras traseras - con ligeras mejoras como un perfil más delgado (por 0,6 milímetros) y un poco menos de peso (15 gramos menos), a pesar de unas dimensiones más grandes (de 6,6 a 6,7 pulgadas).

El A56 es 0,6 milímetros más delgado que su predecesor. / Juan Luis Del Campo

El cambio más visible puede encontrarse en la parte trasera, donde las tres cámaras ahora están conectadas en un solo panel redondeado, dándole un acabado un poco más elegante que las tres solitarias ‘torres’ de su anterior versión.

En cuestión de material, Samsung ha optado por mantener su combinación de un marco metálico y el cristal Corning Gorilla Glass Victus+, esencialmente una capa transparente con gran resistencia a golpes y ralladuras, que le dan al aparato una sensación pulida y sólida. El dispositivo es también impermeable al polvo y al líquido, recibiendo la clasificación de IP67 y logrando soportar estar sumergido en agua de hasta un metro por 30 minutos, una prueba que, a diferencia de un colega, no me atreví a realizar.

Quedaría mal el no mencionar que el Galaxy A56 viene en distintos colores, desde sobrios grises y plateados a un poco más aventureros colores oliva y rosados. Fue este último el que tuve entre mis manos durante las últimas tres semanas y debo admitir que, a pesar de que no soy el mayor fan de los colores pasteles, el delicado rosáceo terminó por convencerme, quizás porque ocultaba con gran efectividad las huellas de mis dedos.

Pantalla y sonido

Una cuestión en la que el Galaxy A56 no escatima mucho es en su pantalla, una Super AMOLED de 6,7 pulgadas y una resolución de 1080 x 2340 px que ofrece no solo una paleta de colores vibrantes, sino también gráficos fluidos gracias a una tasa de refresco de 120Hz. Mientras tanto, la capacidad de la pantalla de alcanzar un brillo de hasta 1.200 nits, si bien no la más alta del mercado con aparatos como el Google Pixel 9a logrando 2.700 nits, permite una visualización relativamente clara incluso en situaciones lumínicas adversas.

El Galaxy A56 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que es perfecta para ver películas y videos. / Juan Luis Del Campo

El teléfono utiliza una configuración de dos parlantes, ubicados en la parte inferior y superior del dispositivo, que le permite otorgar una experiencia estéreo. Fuera de eso, no hay mucho que opinar, manteniendo un desempeño más que aceptable al reproducir sonidos nítidos incluso en volúmenes más altos de lo que es preferible en una sociedad civilizada. El Galaxy A56 es, en resumen, un celular que puede fungir de manera bastante competente si quieres pasar unos minutos (u horas) en YouTube y Netflix lejos de casa.

Batería

Un factor ayudado por una batería de 5000 mAh que le da al dispositivo una loable independencia de los tomacorrientes de alrededor de 18 o 19 horas de reproducción continua de videos con una carga completa, casi lo suficiente para ver todas las películas de “Harry Potter” - una aventura ‘mágica’ de 19 horas y 24 minutos - de un solo tiro.

Una de las mejoras del Galaxy A56 frente al modelo del año pasado son sus más rápidas capacidades de carga, pasando de 25W a 45W. Desafortunadamente, esto requiere de un cargador especial al que no tuve acceso, por lo que no pude comprobar que tanto reduce el tiempo de recarga. Lo que sí pude experimentar es la carga conectándolo a una laptop mediante un cable USB tipo C, que demoró alrededor de una hora para llevar el aparato desde 0% a 100%.

Cámara

El Galaxy A56 cuenta con cuatro cámaras, cada una especializada para distintas funciones. La delantera, de 12MP y f/2,2, está especializada para los selfies, función que realiza de manera acorde a las expectativas.

Las tres cámaras posteriores del Galaxy A56. Un lente principal de 50MP, un gran angular de 12MP y un macro de 5MP. / Juan Luis Del Campo

La parte posterior del celular es - como en muchas otras cosas - lo más interesante del aparato, contando con tres cámaras de diferentes capacidades y funciones. El lente principal de 50MP y f/1,8 sirve para realizar imágenes detalladas, mientras que un gran angular de 12 MP y f/2,2 permite capturar más del paisaje (o insertar más personas en una poblada fotografía grupal). Por último, el celular cuenta con un macro de 5 MP y f/2,4 para cuando quieras tomar fotografías con más detalles.

Aquí la oferta del Galaxy A56 en la materia fotográfica se mantiene similar a otros de sus competidores en la gama media, pero el aparato resalta por sus funcionalidades de inteligencia artificial que ofrecen la capacidad de mejorar y modificar imágenes con opciones como quitar sombras y objetos disruptivos, optimizar las tomas nocturnas o incluso crear tus propios filtros.

Una imagen optimizada con inteligencia artificial para reducir las sombras (derecha) junto a la original. / Juan Luis Del Campo

Pero quizás la opción más interesante es la de “Mejor cara”, que te permite combinar varias fotos grupales en una sola y elegir las mejores expresiones de cada uno de los participantes en una especie de ‘franken-foto’ donde, en teoría, cada uno de los fotografiados presentará su mejor (o peor) apariencia.

Muestra de las capacidades de desaparecer objetos del Galaxy A56. ¿Puedes encontrar todas las diferencias entre las imágenes? / Juan Luis Del Campo

Inteligencia artificial

Todas estas opciones recaen bajo uno de los principales atractivos del Galaxy A56, que es el acceso a las funciones de inteligencia artificial de Samsung Galaxy AI, con las que la marca surcoreana ha buscado marcar su superioridad frente a sus rivales.

Aunque cabe señalar que este teléfono de gama media no cuenta con toda las capacidades de sus pares más costosos como el Galaxy S25, sino a una selección más reducida que ha denominado “Awesome Intelligence” y que incluye no solo las anteriormente mencionadas funciones para alterar fotografías, sino también programas de traducción del texto captado por tu cámara con Bixby Vision, reconocimiento de objetos con Circle to Search de Google y lectura de texto con una voz computarizada con Read Aloud, presente en el navegador de Samsung.

Bixby Vision permite la traducción de texto casi instantáneo, aunque su fidelidad puede quedar en dudas en momentos. / Juan Luis Del Campo

La última función que destacar es Selección por IA (AI Select), un conveniente y versátil programa en el cual el Galaxy A56 reconoce qué le presentas en una pantalla y ofrece diferentes opciones dependiendo el contexto. Por ejemplo, puedes utilizarlo en conjunto con tu cámara y apuntar a la entrada de un concierto, con el programa siendo lo suficientemente inteligente para darte como opción el agregar esta información a tu agenda. También puede ser utilizado junto a tu navegador web, permitiéndote seleccionar imágenes, texto e incluso videos para una serie de funciones rápidas como establecer fondos de pantallas y hasta crear GIF.

Desempeño

La selección de programas IA no es lo único con lo que este teléfono impresiona, y el dispositivo cuenta con una de las interfaces más agradables que hemos experimentado en los últimos años gracias a su sistema operativo One UI 7.0, un OS propietario de Samsung basado en Android 15 que antes estaba restringido a la gama alta de la marca, y que destaca por su limpieza y facilidad de uso.

El Galaxy A56 utiliza el sistema operativo One UI 7.0. / Juan Luis Del Campo

En cuestión al desempeño, el Galaxy A56 utiliza un procesador Exynos 1580 y un GPU AMD Xclipse 540, que si bien distan de ser los más poderosos del mercado, tienen, en conjunto con sus 8GB de RAM, el suficiente poder para realizar todas las tareas diarias como navegar la web, ver videos, realizar videollamadas, sin experimentar ningún retraso o problema.

El único punto en que flaquea es en el de los juegos móviles, con programas más intensivos de recursos en ocasiones sobrepasando por momentos las capacidades del celular. Lo experimentamos con el videojuego “Genshin Impact”, que solo podía correr con los gráficos más bajos e incluso con estas concesiones no mantenía la fluidez necesaria para una sesión de juego agradable.

El Galaxy A56 sufre un poco para correr videojuegos como Genshin Impact. / Juan Luis Del Campo

Conclusión

El Galaxy A56 es un impresionante aparato, otorgando lo que para muchos podría ser su primer vistazo a las maravillas del IA a un precio relativamente accesible. Lo hace con una serie de concesiones entre las que destaca un procesador más débil que sus pares en la competencia, pero esto resulta solo un tropezón en lo que es sin lugar a dudas una oferta bastante atractiva, con una cámara, pantallas y baterías destacables, así como una serie de ventajas con las que la marca surcoreana espera atraer a más clientes a su ecosistema como garantizar al menos seis años de actualizaciones.

Es así que si eres una persona aficionada de Samsung con un presupuesto más modesto o alguien interesado en la inteligencia artificial, consideramos que el Galaxy A56 es una excelente opción para tu siguiente celular.