¿Has llegado a sentir que te estás volviendo adicto a usar tu teléfono? Para contrarrestar el uso excesivo del celular, iPhone tiene una función que te permite restringir tu tiempo en pantalla. También funciona para iPad.

Si tú (o tus hijos) han adoptado una rutina de pasar demasiadas horas en el teléfono al día, usar las funciones de Tiempo en Pantalla de iPhone es la solución ideal. La herramienta te permite limitar al detalle tu tiempo en pantalla, pudiendo configurar límites de tiempo en ciertas apps, restringir el celular a solo recibir llamadas y más.

Cómo limitar tu tiempo en pantalla en iPhone

Primero, debes activar la función Tiempo en Pantalla desde configuración. Una vez esté activada, tu celular podrá monitorear cuántas horas pasas al día utilizándolo.

Luego, asegúrate de usar un código para Tiempo en pantalla; este es usado para cuando quieres usar una app por más tiempo del establecido. Ahora sí, puedes elegir estas formas de limitar tu tiempo en pantalla.

1. Tiempo desactivado

Cuando esta función está activada, solo se permiten llamadas telefónicas y el uso de la apps que elijas. Puedes programar horarios en los cuales automáticamente se habilitará tiempo desactivado.

Por ejemplo, de lunes a viernes desde las 10:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. si quieres una noche de sueño tranquila. O desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. si no quieres distracciones en el trabajo.

2. Límites para apps

Si eres de los que no siente pasar el tiempo en TikTok o Instagram, configurar el límite de tiempo en apps te puede ayudar. Para cada categoría de app, puedes configurar un máximo de tiempo al día.

Si llegas al límite diario pero quieres seguir usando la app, usa el código de Tiempo en pantalla. Por otro lado, en la sección Siempre permitidas puedes elegir qué apps nunca tendrán un límite de uso.

3. Límites de conversación

En esta sección puedes configurar quiénes pueden contactarte cuando está en función Tiempo desactivado. Ojo: la configuración solo aplica a las apps Teléfono, FaceTime, Mensajes y contactos de iCloud; no aplica para WhatsApp y otros.