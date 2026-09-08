Apple tendrá una jornada especial en la presentación del nuevo iPhone 18. No solo se trata de un nuevo dispositivo. La firma tecnológica comienza una nueva era bajo el mando de su nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida de su antecesor Tim Cook.

Quizá por eso el evento lleva el nombre de “Surprise and shine” (Sorpresa y brillo). Se realizará el 9 de setiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California (Estados Unidos) y será transmitido por YouTube, desde el mediodía.

En Perú, la transmisión comenzará a las 12 pm. Si bien es cierto que la nueva generación del iPhone debería ser lo más esperado, para medios especializados el principal foco de atención es la posible exhibición del primer teléfono inteligente plegable de Apple, que llevaría el nombre de “iPhone Ultra”.

Este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas. También se cree que su precio superará los 2.000 dólares y que su disponibilidad inicial será sumamente limitada.

Por otro lado, el teléfono tradicional tendría en muestra los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Estos contarían con el nuevo procesador A20, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento.El ecosistema de accesorios también recibirá actualizaciones.

Otro de los dispositivos esperados son los nuevos Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, que incluirán mejoras de rendimiento interno y nuevas actualizaciones relacionadas con la salud y el estado físico. También se podría contar con los nuevos AirPods.

Es decir, hay una gran variedad de dispositivos que pueden ver la luz este miércoles, y que estarían disponibles desde el 12 de setiembre.