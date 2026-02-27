El CEO de Apple, Tim Cook, ha confirmado que la tecnológica tendrá una “gran semana” por delante, a partir del próximo lunes 2 de marzo, cuando comenzará a presentar nuevos productos entre los que se esperan actualizaciones de MacBook y las primeras funciones de la versión renovada de Siri.

Los de Cupertino ya anunciaron un nuevo evento de presentación de producto programado para el miércoles 4 de marzo, que se celebrará en varias sedes, incluyendo Nueva York (Estados Unidos), Shanghái (China) y Londres (Reino Unido).

En este sentido, aunque no ha desvelado las novedades que protagonizarán este encuentro, se espera que presente las primeras funciones de la versión renovada de Siri, bajo la nueva colaboración con Google, así como el nuevo iPhone 17e, nuevos modelos de iPad y actualizaciones de MacBook.

Ahora, el propio director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, ha aclarado que las novedades que dará a conocer Apple no se centrarán únicamente en el evento programado para el día 4, sino que la compañía tiene preparada “una gran semana” y comenzará a compartir sus últimas innovaciones desde el propio lunes 2 de marzo.

Así lo ha dado a conocer en una publicación en la red social X, donde ha asegurado que “todo empieza el lunes por la mañana”. Además, ha acompañado sus declaraciones de un vídeo en el que se muestra el conocido logo de la manzana sobre una superficie metálica plateada, similar a la de los ordenadores portátiles MacBook. Este vídeo reafirma el anuncio esperado de nuevas actualizaciones para la familia de MacBook.