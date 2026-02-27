Escuchar
Apple entregaría nuevas funciones de inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

El CEO de Apple, Tim Cook, ha confirmado que la tecnológica tendrá una “gran semana” por delante, a partir del próximo lunes 2 de marzo, cuando comenzará a presentar nuevos productos entre los que se esperan actualizaciones de MacBook y las primeras funciones de la versión renovada de Siri.

