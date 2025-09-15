¿TikTok salvado?: EE.UU. afirma que está cerca de un acuerdo con China

La interminable saga para determinar si la red social TikTok continuará funcionando en EE.UU. podría llegar a su fin pronto, anunció el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quién consideró que Washington y Pekín están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo en torno a la aplicación en el segundo día de negociaciones de acuerdos comerciales entre ambos países celebrados en Madrid.

“Sobre el acuerdo de TikTok, estamos muy cerca de resolver el problema”, dijo a periodistas Bessent. “Si no llegamos a un acuerdo sobre TikTok, no afecta la relación general entre los dos países, que es buena”, aseguró.

Una afirmación que fue apoyada por su jefe, el presidente Donald Trump, quien en la red social Truth Social afirmó que “se ha llegado a un acuerdo sobre ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país deseaban salvar” y que estos “¡estarán muy contentos!”. El mandatario también indicó que podría reunirse con el líder chino, Xi Jinping, el próximo viernes.

Pero la relación entre ambos países podría no estar en tan buenas condiciones como las quiere pintar la administración de Donald Trump, con Pekín anunciando el lunes 15 de septiembre que ha abierto una investigación a la compañía de chips estadounidense Nvidia por supuestamente haber violado sus leyes antimonopolio en un nuevo punto de tensión de la relación bilateral entre ambas potencias y un nuevo tropezón en la normalización de su relación comercial.

La empresa con sede en California se ha disparado en importancia por su rol central en la producción de semiconductores para la IA, una carrera en la que tanto Washington y Pekín compiten.

TikTok, la manzana de la discordia

TikTok ha sido un foco de tensión entre los dos gigantes y el gobierno de Estados Unidos ha acusado a la red social de compartir información de sus usuarios con sus pares chinos y por ende era un riesgo para la seguridad nacional.

En marzo del 2024 el Congreso pasó una ley que obligaba a ByteDance, los dueños del servicio, a venderlo a otra empresa si es que querían que este siguiera funcionando en el país, donde tiene más de 170 millones de usuarios. La legislación le daba hasta el 19 de enero para encontrar un nuevo dueño para la red social, aunque esta fecha ya ha pasado extensamente.

Y es que tal es la popularidad del app que en su carrera a la Casa Blanca, Trump hizo el salvarlo una de sus estrategias para llegar a los votantes más jóvenes, una prioridad que ha mantenido a lo largo de su mandato, haciéndola - a la par de su guerra comercial - uno de los pilares centrales de sus negociaciones con china y postergando en repetidas ocasiones la fecha límite para la venta que en esta ocasión vence el miércoles 17 de septiembre, aunque el mandatario ya ha adelantado su intención de volver a aplazar la fecha.

Quién podría ser el siguiente dueño

Aunque no se sabe qué forma tendrá el acuerdo, o si este se llegará en los próximos días, es bastante posible que será similar al que se llegó el pasado abril, otro momento en el que ambos países parecían estar en sincronía sobre el futuro de la compañía.

En aquella ocasión se pactó que ByteDance separaría sus operaciones estadounidenses en un nuevo negocio en el que solo tendría un 20% de su propiedad, mientras que el resto iría a un comprador o compradores estadounidenses.

Entre los principales candidatos para ser este comprador estaba la empresa tecnológica Oracle, quien ya era socio estratégico de ByteDance en Estados Unidos. No están solos en su deseo de poseer la empresa y entre los compradores interesados destacan desde firmas tecnológicas como Amazon, Perplexity, Microsoft a empresarios como Reid Rasner, el exsecretario del Tesoro Steven Mnuchin y el exCEO de Activision Bobby Kotick, hasta personajes como el ‘youtuber’ MrBeast.