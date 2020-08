6/21

Pamela López / Cajamarca: "Mi bicicleta y mi padre me han acompañado durante toda mi vida, dejándome grandes lecciones. Mi papá siempre ha sido hábil, el mejor ciclista y hoy en día el mejor mecánico de bicicletas, porque no hay nada mejor que hacer en la vida que lo que nos apasiona. Desde allí vi pasar la vida con gran rapidez, como si fuera volando. Me di cuenta que mi padre toda su vida había sido feliz pedaleando". Foto: Organización Miss Perú.