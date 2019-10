Nacho Mendoza, cantante venezolano del género urbano, indicó que espera concretar una colaboración musical junto a Deyvis Orosco, líder de la agrupación “Néctar”.

“Tuvimos un par de actividades y quedamos en hacer algo juntos. Entre su agenda y la mía ha sido algo difícil reencontrarnos, pero sí deberíamos unir nuestros estilos de música, cultura y sonidos, seguir inventando nuevas tendencias… de eso estamos hechos los latinos, de la mixtura. Siempre voy a estar a favor de las colaboraciones”, declaró el intérprete a una radio local.

Cabe recordar que a inicio de año, Deyvis Orosco anunció que tenía planeado grabar una colaboración con Nacho Mendoza, con quien participó de un festival musical en nuestro país.

Al ser consultado sobre el anuncio de su reciente separación, el cantante aseguró que ambos mantienen una buena relación y siempre tendrán ese vínculo familiar por el tema de sus hijos y todo lo que vivieron en los 6 años de relación.

“Yo sigo amando a la madre de mis hijos y la voy a amar para toda la vida. Voy a estar como su familia siempre: nosotros no tenemos discusiones, no nos faltamos el respeto, todo el tiempo trabajamos en conjunto para comunicarle a nuestros hijos cada cosa de la mejor manera, para que esto no genere en ellos ningún trauma que vaya a cambiar su bonita manera de ser. Siento que eso es lo más importante”, precisó el cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Inger Mendoza, expareja de Nacho, también se pronunció sobre el tema de la separación.

“Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad)”, se lee en la publicación.