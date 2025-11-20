El festival “Old School Reggaetón”, que recientemente batió récords de asistencia en Venezuela, anuncia su próxima llegada a Perú.

Tras convocar a más de 50 000 fanáticos en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, el espectáculo se perfila para ser uno de los eventos más esperados en Lima por los seguidores del género urbano.

Old School Reggaetón

Así, el concierto realizado en la capital venezolana reunió a íconos del reggaetón clásico, ofreciendo una noche de nostalgia y éxitos que marcaron una generación.

El cartel incluyó a artistas de la talla de Ivy Queen, Tito El Bambino, De La Ghetto, Alexis & Fido, Franco El Gorila, J Álvarez, Baby Rasta & Gringo y Maldy.

De tal forma, fuentes cercanas a la producción han confirmado que el evento se encuentra en proceso de aterrizaje en Perú, lo que representa una excelente noticia para los seguidores peruanos del género.

Se espera que el anuncio oficial con la fecha y el line-up definitivo para Lima se realice en las próximas semanas.