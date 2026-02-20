Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de la marca Calvin Klein. (Foto: Instagram)
Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de la marca Calvin Klein. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Rosalía es la imagen de la nueva campaña de Euphoria, la nueva línea de perfumes de Calvin Klein, que tiene como música ‘Dios es un stalker’, una de las canciones de su último disco, y para la que ha sido fotografiada por Carlijn Jacobs.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de la marca Calvin Klein
Famosos

Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de la marca Calvin Klein

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director
Cine

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director

Eric Dane falleció: Estrellas de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” lamentan su partida
Famosos

Eric Dane falleció: Estrellas de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” lamentan su partida

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde
Música

Mientras unos le temen a la IA, actor argentino en Perú Julián Zucchi la usa para “revivir” famosos. ¿Y la ética? Él responde