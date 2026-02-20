Rosalía protagoniza la nueva campaña de perfume de la marca Calvin Klein

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Rosalía es la imagen de la nueva campaña de Euphoria, la nueva línea de perfumes de Calvin Klein, que tiene como música ‘Dios es un stalker’, una de las canciones de su último disco, y para la que ha sido fotografiada por Carlijn Jacobs.
