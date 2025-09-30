Adolfo Chuiman fue uno de los actores que se pronunció tras la muerte de Camucha Negrete a los 80 años. Según dijo el actor de “Al fondo hay sitio”, se siente bastante afectado por la muerte de la actriz, con quien trabajó por casi 20 años y la consideraba como una hermana.

En entrevista con el diario Trome, el experimentado actor aseguró que la muerte de Camucha Negrete le ha afectado mucho, ya que la consideraba como parte de su familia luego de casi dos décadas de trabajo juntos.

“Me afectó mucho enterarme de que Camucha había fallecido, es una dolorosa pérdida para el mundo artístico y envío mis condolencias a su familia… Trabajamos juntos cuando la televisión era en blanco y negro, era una gran profesional”, dijo Chuiman al citado medio.

Adolfo Chuiman lamentó la muerte de Camucha Negrete, actriz con la que trabajó por casi 20 años. (Foto: Captura de video)

“Estuvimos en ‘Risas y salsa’, hemos viajado mucho a provincia y compartido escenario por unos 20 años. Era como una hermana, siempre muy generosa con todos”, agregó.

Como se recuerda, los restos de la recordada Camucha Negrete fueron cremados en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Carlos Álvarez, Paul Martin, Ernesto Pimentel, Ebelin Ortiz, Cecilia Tosso, Martha Figueroa, Ana Cecilia Natteri y Mirtha Vergara, su excompañera en “Utilísimas”, acudieron al velatorio para despedirse.