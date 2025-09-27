Tras el anuncio del fallecimiento de la actriz y presentadora de televisión Camucha Negrete, sus familiares expresaron su profundo pesar en redes sociales, recordándola como una persona amorosa y por sus valiosas lecciones de vida.

En este contexto, María José Mejía, una de las nietas de Carmen Julia Chávez Negrete —nombre real de la intérprete—, dedicó emotivas publicaciones a honrar su memoria y destacar el amor que le profesaba.

Mediante las redes sociales, familiares de Camucha Negrete confirmaron su muerte | Foto: Instagram

En una historia de Instagram, compartió un video conmovedor donde se ve a Camucha recibiendo emocionada a sus bisnietas después de que una de las menores saliera de un centro médico.

“¡Gracias mi Camuchita por todo tu amor, tus enseñanzas en nosotras es lo más valioso que tenemos de ti. Te amamos hasta el fin del mundo!” , escribió María José encima del video.

El post de la nieta de Camucha Negrete

La actriz que batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, según reveló Pilar Mejía, otra de sus nietas.

“Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto” , señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

Debido a su delicada condición médica, los médicos no pudieron iniciar el procedimiento. La reconocida artista falleció a los 80 años, dejando tras de sí una extensa y prolífica trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Camucha Negrete: una vida entregada al arte

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez, conocida artísticamente como Camucha Negrete, y luego de incursionar en el café teatro, saltó a la televisión muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del humor nacional

Luego trabajar junto a Augusto Ferrando, debutó en el programa "El tornillo" (1968) con Alex Valle y Néstor Quinteros. Luego participó en programas como "Risas y salsa", durante los años 80 y luego el célebre “Utilísimas” (1995).

Su versatilidad no se limitó a la comedia. En el cine, Camucha Negrete participó en dos adaptaciones de la novela "Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa. Su carrera también se extendió a las telenovelas, actuando en exitosas producciones como "María Emilia, querida", "Pobre diabla" y "Simplemente María".