La recordada actriz y presentadora de televisión Camucha Negrete falleció este sábado 27 de setiembre a los 80 años, confirmaron sus familiares en redes sociales “con profunda tristeza”.

“Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones”, agregaron, informando que los detalles del velatorio de la actriz nacional serán comunicados en el transcurso del día.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento”, precisaron en redes sociales.

Mediante las redes sociales, familiares de Camucha Negrete confirmaron su muerte | Foto: Instagram

Carmen Julia Chávez Negrete, su nombre de pila, batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, según reveló Pilar Mejía, nieta de la intérprete.

La artista parte de este mundo dejando tras de sí una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.