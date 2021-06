Alan Castillo, más conocido como “Robotín”, contó que se encuentra delicado de salud luego que le diagnosticaran diabetes. Según señala el actor cómico, esta falencia en su salud se dio tras conocer la verdadera paternidad de sus hijas.

“No ha sido mi año, me han detectado diabetes y lo que me pasó (la paternidad de sus hijos)... Pero no he perdido las fuerzas y la voluntad para seguir adelante. Mis hijitas me hicieron un video de cumpleaños, derramé mis lágrimas porque soy un poquito sentimental”, señaló en una reciente entrevista dada a Trome.

El popular personaje estuvo de cumpleaños el pasado 4 de junio e indicó que lo pasó solo en un hotel en Juliaca, pero luego mostró que unos amigos sí lograron cantarle “Happy Birthday”.

“Conocí a mucha gente que me apoya y mucha gente que se burla del dolor ajeno. No soy perfecto, tengo muchos errores y trato de cambiar día a día para mi bien. Créanme, mi corazón sufre, pero trato de salir adelante por mi familia”, escribió en su red social.

Debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), “Robotín” perdió su trabajo y ahora sigue recorriendo las calles para llevar el sustento a su familia.

VIDEO RECOMENDADO

Robotín y Robotina bailan ‘No sé’

Se juntaron para imitar coreografía.

TE PUEDE INTERESAR