Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y la modelo Grasse Becerra, protagonizaron tensa discusión en redes sociales. Esta pelea se dio luego que la exchica reality cuestione la estadía de la doctora en Estados Unidos.

Becerra reaccionó a una publicación donde Siucho revela que consiguió un nuevo empleo en el extranjero, insinuando posibles irregularidades. Mientras algunos elogiaban el trabajo de la esposa de Edison, la rubia modelo tuvo fuerte comentario sobre el tipo de trabajo.

“Obvio tira la piedra y se esconde y bueno si trabaja de ilegal que las la migra haga su chamba pues no la ley es para todos”, escribió Grasee. La respuesta de Ana Siucho no se hizo esperar y de forma sarcástica respondió: “Cuando la ignorancia es atrevida”.

Ante ello, Becerra contestó: “Anita ‘Suicho’, me pone atrevida e ignorante, pero no le puedo responder directo porque ella limitó sus comentarios. Solo diré ahora: ‘Flaquita dilo sin llorar’”. Luego, Siucho le explicó que limitó sus comentarios, pero que tiene activos los mensajes directos. “Ya, pero aprende a escribir, es Siucho. Limité comentarios, más no mensajes, así que puedes escribirme cuando quieras”.

La disputa se intensificó cuando la modelo escribió: “Ya respondí flaquita por mensajes. No tolero a las personas que, porque tiene dos soles más que alguien, quieren mirar por sobre el hombro. Para que veas lo muy poco que me importas, no sé ni bien tu apellido ni tampoco tu estado migratorio. El único mérito conocido que llevas en tus hombros es destapar a toda tu familia y a otros personajes más sobre un tema delicado y legal, y bueno, esposa y madre de los hijos de un futbolista. Deja la soberbia, mami, eso entre mujeres jamás será bien”.

Ana Siucho contestó firme: “Entonces deja de opinar donde no conoces ni 0.01% de las personas ni de la vida de ellas”.