Christopher Gianotti contó cómo fue el proceso de reconciliación con Úrsula Boza por tercera vez. El artista reveló que le tomó bastante tiempo e intentos convencerla de darse una nueva oportunidad, pero que finalmente lo logró. Además, el trabajar juntos y verse de manera continua ayudó bastante.

“Yo me había dado cuenta de todo lo que habíamos vivido, de la parte de mi culpa y obviamente no quería perder a una gran mujer que es ella, entonces traté y traté porque han sido varios meses de estar ahí, ahí, pero sabía que en el fondo había amor. De hecho que entendí que nosotros nos habíamos separado varias veces, no por falta de amor, sino porque la vida es difícil.”

A su vez, la popular ‘Mirada de tiburón’ aprovechó para explicar que sus intentos pasados no funcionar por malos entendidos entre ambos y que sus horarios no coincidían, por lo que la falta de tiempo enfrió bastante la relación.

“Hubo un tiempo cuando él trabajaba y tenía las discotecas, no teníamos el tiempo. Mientras él trabajaba, nosotras dormíamos y viceversa. Fue una desconexión, falta de comunicación, falta de tiempo, de estar juntos. Obviamente ahí yo me quejaba, le reprochaba. Fueron momentos difíciles que nos llevó a ‘chau’.”