Cielo Torres y su crítica a Yahaira Plasencia: “a veces de tanto bailar, te olvidas de interpretar”.

La actriz y cantante Cielo Torres se pronunció respecto a la carrera de su par, Yahaira Plasencia, y señaló cuáles son las diferencias entre ambas luego de ser consultada por la prensa.

“Yo sí canto, bailo y hago algo que ella no hace: escenifico... es que a veces de tanto bailar (en alusión a la salsera), te olvidas de interpretar”, declaró para el programa “Mujeres al mando”.

En la misma entrevista, la participante de “El dúo perfecto” añadió que Yahaira adquirió relevancia y popularidad en los medios de comunicación gracias a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

“Yahaira ‘chambea’ en esto hace tiempo. Su relación (con Jefferson Farfán) impulsa su carrera en los medios, que quieren saber de ella... y bueno, así es como está presente y cómo está manejando su carrera”, sostuvo.

“Yo sí creo en el talento de las personas, pero cada quien con su estilo. A mí no me gusta lo que hace (Yahaira Plasencia), no lo comparto”, añadió.

Tras sus declaraciones, los seguidores de “la patrona” arremetieron contra Cielo Torres en redes sociales. Para evitar algún malentendido, la actriz se pronunció vía Instagram y dijo que no quiso ofender a nadie.

“Están que escriben y escriben del mismo tema y hay cosas que me fastidian. Yo en ningún momento he dicho algo, ofendido o insultado a alguien, Menos he buscado un titular o fama por contestar las preguntas de la prensa… Simplemente contesté las preguntas en una conferencia y fue de lo más cordial y jocosa la conversación”, manifestó.

“Yo sé que Yahaira está tranquila y feliz haciendo sus cosas y ustedes están atacando por gusto. Yo estoy borrando los comentarios mala onda porque no me parece que estén insultando”, agregó.

