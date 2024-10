El actor cómico Jorge Benavides aprovechó un segmento de su programa “JB en ATV” para rendir homenaje a su amigo y colega Rodolfo Carrión, más conocido en el mundo artístico como Felpudini, quien falleció el pasado 26 de septiembre a los 75 años, luego de una ardua lucha contra el cáncer.

En el emotivo segmento, Benavides apareció disfrazado de ‘Batman’ y dedicó algunas palabras a su excompañero y amigo, anunciando que no volverá a ponerse el traje de Bruce Wayne sin ‘Robin’, personaje que era interpretado por Rodolfo Carrión.

“Ninguno merece ocupar el lugar de Robin. Me dirijo a ti, Robin, querido compañero y amigo. Te fuiste y has dejado un vacío en mi corazón muy difícil de llenar”, dijo Jorge Benavides, notablemente afectado.

“Voy a extrañar tu alegría, tu frescura, pero sobre todo tu sabiduría y los buenos consejos que me dabas. Me van a hacer falta tus saltitos, tus bailes, tus frases y los masajitos que me dabas en la espalda”, añadió Benavides.

El homenaje concluyó con el actor cómico asegurando que guardará el traje de ‘Robin’ para recordar a Felpudini. Finalmente, apareció el mensaje: “Descansa en paz, querido tío Felpu”.

¿De qué falleció Felpudini?

Rodolfo Carrión, conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer. A lo largo de su carrera, formó parte de numerosos programas humorísticos en televisión, como “Risas y salsas” y “El wasap de JB”. Sus últimos días los dedicó a dictar talleres de actuación en el Teatro Jade, propiedad de su amigo Efraín Aguilar.

El actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4 en enero de 2024. Al no existir un tratamiento adecuado para su condición, Felpudini se sometió a un tratamiento experimental en la Clínica Ricardo Palma. Pasó sus últimos días en San Miguel, un distrito de Lima, junto a su hermana Gladys y sus sobrinos. En vida, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 a causa del cáncer de mama.